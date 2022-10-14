Amasra'da maden ocağında patlama: Can kaybı 14'e yükseldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Soylu, patlama sırasında madende bulunan 110 kişiden 49'unun riskli bölgede bulunduğunu kaydetti.

Dönmez: İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de olay yerinde yaptığı açıklamada patlamanın nedeniyle ilgili olarak “Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde” dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi paylaşılmış, ancak bu bilgi daha sonra silinmişti. AFAD daha sonra, patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 3 savcının görevlendirildiği bildirildi.

Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda kısmi bir patlama meydana geldiğini bildirmişti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, olay yerinde yaptığı açıklamada madende toplam 49 kişinin bulunduğunu belirterek 8 kişinin kendi imkanlarıyla madenden çıktığını, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını söylemişti.

Maden ocağından çıkan bir işçi yaşananlara ilişkin, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" diye konuştu.

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe ertelediği bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmesi öngörülmektedir" denildi.

DW / BK