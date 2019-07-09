 Barry fırtınası nedeniyle ABD′de olağanüstü hal | DÜNYA | DW | 12.07.2019

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DÜNYA

Barry fırtınası nedeniyle ABD'de olağanüstü hal

Kasırga seviyesine ulaşması beklenen Barry fırtınası Beyaz Saray'ı alarma geçirdi. Ülkenin güneydoğusunu vuracak olan fırtına öncesinde olağanüstü hal ilan edildi.

USA Louisiana Tropensturm Barry (picture-alliance/AP Images/M. Hinton)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyindeki New Orleans kentinde etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Trump'a Twitter üzerinden teşekkür mesajında, "Talebime hızlıca cevap verdiğiniz için teşekkürler Başkan Trump. Sele karşı mücadelemizde Beyaz Saray'ın ve federal ortaklarımızın desteğine müteşekkiriz" ifadesini kullandı. Bu karar sayesinde federal kurumlar acil yardım faaliyetlerine destek sağlayacak.

Bu gece veya Cumartesi erken saatlerde Louisiana kıyılarına ulaşması beklenen "Barry" fırtınasının kasırga şiddetine ulaşması bekleniyor. Sert rüzgar ve yağışa neden olan fırtına, henüz şiddetini tam anlamıyla artırmadan bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Yasa dışı göçmenlere yönelik operasyonlar donduruluyor

ABD İçişleri Bakanlığı olağanüstü hal nedeniyle bölgede göçmenlere yönelik operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Haftasonunda ülke çapında yasa dışı göçmenlerin gözaltına alınarak, sınır dışı edilmesi amacı ile operasyonlar düzenlenmesi bekleniyor.

Ülkenin güneydoğu sahillerindeki fırtına alarmı akıllara 2005 yılında Katrina kasırgasının bölgede sebep olduğu yıkımı getirdi. ABD tarihinde en ağır kasırga felaketi olarak kayıtlara geçen Katrina sonucu şehrin yüzde 80'i su altında kalmıştı.

New Orleans'ın yanı sıra Mississippi ve Alabama'da da yıkıma neden olan Katrina Kasırgası, bin 800 kişinin hayatını kaybetmesine, 150 milyar dolardan fazla maddi hasara neden olmuştu.

AFP / ÖA,ET

  ©Deutsche Welle Türkçe

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