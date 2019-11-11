Barolardan Feyzioğlu’na "hodri meydan" bildirisi

Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) olağanüstü genel kurula çağıran 12 baronun başkan ve yöneticileri ortak bildiri yayımlayarak TBB Başkanı Metin Feyzioğlu yönetimine "Hodri meydan" dedi.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van baro başkanları, Türkiye'deki avukatların yüzde 72'sini temsil ettiklerini hatırlatarak, olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden TBB yönetimini hukuksuzlukla suçladı.

Bildiride "Feyzioğlu'nu iktidar ve güvenlik dili kullanmaya yönelten eksen kaymasının giderek koltuk hırsına dönüştüğü" eleştirisinde bulunularak TBB Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden kararını yeniden değerlendirmeye çağrıldı.

Baro başkanları, "TBB‘nin olağanüstü genel kurul kararı alarak hukuksuzluğu izale etmemesi halinde, Barolar Birliği'nin yapmadığı Genel Kurulu, tüm delege ve meslektaşlarımıza açık bir biçimde gerçekleştirerek, TBB başkanı ve yönetim kurulunun hukuka aykırı eylem ve işlemlerini teşhir etmekte kararlıyız" dedi.

Baro başkanları TBB Başkanı Feyzioğlu'na seslenerek, "Sayın Birlik Başkanı, hodri meydan diyerek 2021 olağan genel kurulunu adres olarak göstermiştir. Türkiye'nin hukuka saygısız bu tavra, 2021 Mayısına kadar tahammülü yoktur. Bu nedenle birlik başkanının hodri meydan çağrısını kabul ediyor ve biz de sesleniyoruz: Hodri meydan! Meydan genel kurul toplantısıdır, genel kuruldan kaçmayın. Ya kanunu derhal uygulayın, ya da derhal istifa edin" ifadelerine yer verdi.

TBB baroları hukuksuzlukla suçlamıştı

Metin Feyzioğlu başkanlığındaki TBB yönetimi baroların talebini geri çevirirken Avukatlık Yasası’nın olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını öngörmediğini, baroların "hukuksuz” hareket ettiğini savunmuştu. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bir buçuk yıl sonra genel kurul toplantısı olacak. Hodri meydan. Buyursunlar TBB yönetimi için aday çıkarsınlar” demişti.

Yargıtay Başkanlığı’nın adli yıl açılış törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirmesi barolar ile barolar birliği arasındaki ayrışmayı açıkça ortaya koymuştu. 52 baro külliyedeki adli yıl açılışına katılmazken, açılışa katılan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu barolarla ilgili “tuzları kuru” yorumunda bulunmuştu.

Feyzioğlu’nun Barış Pınarı harekâtına ilişkin “Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre, eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet, sivillerin hayatını korumak zorunda değil” açıklaması da tepki çekmişti. Hukukçular, bu sözlerin dayanağını oluşturan bir hukuk maddesi olmadığını söyleyerek Feyzioğlu’nu eleştirmişti.

DW/BK,HK,SSB

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