 Baroların oturma eylemi bütün gece sürdü | TÜRKİYE | DW | 23.06.2020

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TÜRKİYE

Baroların oturma eylemi bütün gece sürdü

Baroların savunma yürüyüşünde polis engeliyle karşılaşması sonucu başlattığı oturma eylemi dün gece devam etti. Baro başkanları bütün gece gelişmeleri sosyal medyadan paylaştı.

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Hükümetin, baroların seçim sistemi ve yapılanmasıyla ilgili yasal düzenlemeden geri adım atması için Ankara’ya savunma yürüyüşü başlatan baro başkanları polis engeli sonucu başlattıkları oturma eylemine dün gece devam etti.

58 baro başkanı ile çok sayıda avukatın dün Ankara’nın sembolü olarak gösterilen şehre giriş kapısından yürüyerek geçmesine izin verilmedi.

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Baro başkanlarına polis ablukası

Hukukçular polisle müzakere etti ancak yaşanan gerilim ve arbededen sonra baro başkanları şehre girişte durdukları inşaat alanında sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenen oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi bütün gece devam etti.  Baro başkanları #SavunmaDurdurulamaz sloganı ile başlattıkları yürüyüşün engellemesi ve oturma eylemi ile ilgili gelişmeleri gece boyunca sosyal medya üzerinden paylaştı.

Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik gece devam eden oturma eylemi ile ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan hala beklediklerini belirtti.

Baro başkanları sosyal medyada çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını dile getirdiler.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez engellemelerin devam ettiğini şu şekilde aktardı.

Van Barosu Başkan Yardımcısı Hamza Çiftçi sosyal medya paylaşımında eylemin bu sabah devam ettiğini belirtti.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt bu sabah da engellemelerin devam ettiğini kaydetti.

DW/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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