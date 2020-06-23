 Baro başkanları Ankara′ya girdi | TÜRKİYE | DW | 23.06.2020

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TÜRKİYE

Baro başkanları Ankara'ya girdi

Baroların savunma yürüyüşünde polis engeliyle karşılaşması sonucu başlattığı oturma eylemi sona erdi. Ankara'ya temsili yürüyüş yapan baro başkanları Anıtkabir'e gidiyor

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Hükümetin, baroların seçim sistemi ve yapılanmasıyla ilgili yasal düzenlemeden geri adım atması için Ankara’ya savunma yürüyüşü başlatan baro başkanlarının eylemi bugün de devam ediyor. Dün Ankara girişinde polis barikatıyla karşılan baro başkanları gece boyunca oturma eylemki yaptı. Bugünse temsili 200 metre yürüyüşle Ankara'ya giriş yaptılar. 

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Önder Sav'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ifade etti. Yapılan müzakereler sonucu baro başkanlarının 200 metre yürüyeceyeceğini duyurdu.

Soylu ile yapılan görüşmeler sonrasında engellerin kalktığı, baroların Anıtkabir'e yürüdükleri duyuruldu.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda barikatların kalktığını söyledi.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu baroların yürüyüşlerine devam edeceğini söyledi.

Oturma eylemi başlattılar

58 baro başkanı ile çok sayıda avukatın dün Ankara’nın sembolü olarak gösterilen şehre giriş kapısından yürüyerek geçmesine izin verilmemişti. Hukukçular polisle müzakere etti ancak yaşanan gerilim ve arbededen sonra baro başkanları şehre girişte durdukları inşaat alanında sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenen oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi bütün gece devam etti.  Baro başkanları #SavunmaDurdurulamaz sloganı ile başlattıkları yürüyüşün engellemesi ve oturma eylemi ile ilgili gelişmeleri gece boyunca sosyal medya üzerinden paylaştı.

DW / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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