Barınamıyoruz Hareketi'nin Ankara'daki eyleminde çok sayıda gözaltı

Yüksek ev kiraları ve yetersiz yurt imkânlarını protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı Barınamıyoruz Hareketi'nin Ankara'da "#GençlerleYürü" sloganıyla düzenlemeyi planladığı gösteri polis engeliyle karşılaştı.

Barınamıyoruz Hareketi'nin çağrısı üzerine İstanbul ve İzmir'den yola çıkan gençlerin otobüsünü Ankara girişinde durduran polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Valiliğin Ulus Meydanı'ndaki açıklamayı yasaklaması üzerine Ankara'daki gençler ise Kızılay Konur Sokak'ta eylem yapmak istedi. Ancak polis gençlere izin vermedi. Polis, gençlerin ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağlayarak gözaltına aldı.

Barınamıyoruz Hareketi eylem için İstanbul ve İzmir'den yola çıkan otobüslerin Ankara girişinde durdurulduğunu ve sabah saatlerinde yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı duyurmuştu.

Barınamıyoruz Hareketi yaptığı paylaşımda, neden Ankara'ya gitmek istediklerini "2022 yılının bütçe taslağı Meclis'e gelmeden 'Biz buradayız, bundan sonra biz yokmuşuz gibi davranamayacaksınız' demek için geldik. 'Barınamıyoruz, geçinemiyoruz' demek için geldik, bizi Ankara'ya sokmadılar ve gözaltına aldılar" sözleriyle açıkladı.

Barınamıyoruz Hareketi'nin paylaştığı görüntülerde polisin Ankara'da kent merkezindeki bazı göstericilere müdahale ettiği görüldü.



Hareket ardından da gözaltı sayısının 90'ı aştığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü de Barınamıyoruz Hareketi'nin eylemlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, öğrenciler "marjinal gruplar" olarak nitelendirilerek, "marjinal gruplar" tarafından çağrısı yapılan etkinliğin Ankara Valiliği tarafından yasaklandığı hatırlatıldı. Yasak kararına rağmen etkinliğe katılmak üzere İzmir'den gelen bir, İstanbul'dan gelen iki aracın Ankara girişinde durdurulduğu belirtilerek, "araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan" ve "gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüş yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden" şahısların gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kızılay'daki Yüksel Caddesi, Konur Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi'nde "eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan" şahısların da gözaltına alındığı kaydedildi. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü, kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermedi.

Gözaltına alınanların ifadesi alınıyor

Öte yandan, gözaltına alınan öğrencilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi. İstanbul’dan gelen öğrencilere "polise mukavemet ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" suçlaması yöneltildi. Ankara'da gözaltına alınan öğrencilerin "Bizi rezil bir geleceğin kölesi sandılar ama yanıldılar" yazılı pankartı ve "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganı da tutanakta "kanuna aykırı" eylem olarak nitelendirildi.

CHP'den gençlerin gözaltına alınmasına tepki

Öğrencilerin gözaltına alınmasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ortak bir basın toplantısı düzenleyen CHP milletvekilleri adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, edindikleri bilgilere göre 150'den fazla gencin gözaltına alındığını söyledi. Karaca, "Barınmak istiyoruz' demek, 'Açız, burs yetmiyor' demek Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) hangi maddesinde suç olarak düzenlenmiştir? Barınma, beslenme, seyahat özgürlüğü anayasal bir haktır. Anayasal hakkını kullanmak ne zamandan beri suç olmuştur?" diye konuştu.

Valilik izin vermemişti

Ankara Valiliği Cuma günü yayımladığı açıklamada, öğrencilerin eyleminin "uygun görülmediğini" belirtmişti. Valilik açıklamasında, "Çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, '12 Aralık 2021 Pazar günü bütün gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralık'ta Ankara'ya gidiyor' çağrısıyla protesto eylemi düzenlemek amacıyla Ankara'ya gelinerek düzenlenecek etkinler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 22'nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir" denilmişti.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Ankara'da olmayı planlayan Barınamıyoruz Hareketi, "Her yılın rutini olan bütçe görüşmelerinin de tarihimizin de farkındayız. Artık onları da planlarını da öğrencileri görmeyen bütçelerini de beklemiyoruz. Artık sadece bir adım atmaya değil, koşmaya niyetleniyoruz. Bizi ittikleri uçurumun kıyısını eşik kabul ediyoruz. Bu eşikten atlayacağız. Ayın 12'sinde 'yönetenlerin şehrine' Ankara'ya gidiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

DW,ANKA/JD,CÖ

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