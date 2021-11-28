Türkiye

Barınaklar çözüm mü?

Gaziantep'te pittbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki Asiye'yi ağır yaralaması, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları da gündeme taşıdı. Türkiye’de sokaklarda yaşayan en az 2 buçuk milyon hayvanın olduğu tahmin ediliyor.