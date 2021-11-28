Barınaklar çözüm mü?

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Gaziantep'te pittbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki Asiye'yi ağır yaralaması, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları da gündeme taşıdı. Türkiye’de sokaklarda yaşayan en az 2 buçuk milyon hayvanın olduğu tahmin ediliyor.
Gaziantep’te yaşanan pittbull saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere "sokak hayvanlarını toplayın" çağrısında bulunmuştu. Oysa geçmişte belediyelerin sokak hayvanlarını toplayıp şehrin ücra köşelerine atması ya da zehirlemesi hafızalarda hâlâ taze.
Hayvan hakları savunucuları, Türkiye'de yeterli sayıda ve nitelikte hayvan bakım evi olmadığına dikkat çekiyor. Hak savunucularına göre çözüm, düzenli ve sağlıklı kısırlaştırma ve hayvan satışının tamamen yasaklanması.
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Fatima Çelik
© Deutsche Welle Türkçe