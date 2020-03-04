 Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 05.03.2020

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TÜRKİYE

Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

Odatv’de yayınlanan bir haber nedeniyle Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklandı.

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Dün gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Terkoğlu ve Kılınç için savcılık "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haber nedeniyle, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27'inci Maddesi kapsamında tutuklama talep etti. Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği de iki gazetecinin tutuklanmasına karar verdi.

Terkoğlu'nun kararın ardından, "Bugün bir çetenin bizi susturma kararı yüzümüze okundu ama susmayacağız" ifadelerini kullandığı bildirildi. Odatv’de konuyla ilgili haberde Terkoğlu’nun savunmasına yer verildi. Terkoğlu mahkemedeki savunmasında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Barış Terkoğlu dün sabaha karşı İstanbul’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberde imzası bulunan muhabir Hülya Kılınç da Manisa'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürülmüştü.

Basın Konseyi'nden tepki

Basın Konseyi Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Konsey'den yapılan açıklamada, "Odatv’de yayınlanan bir haberden dolayı haber müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın gözaltına alınmaları tepkiye yol açtı. Basın Konseyi’ne göre hedef özgür yayın yapan medyaya gözdağı vermek" denildi. 

DW /  HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gözaltı kararının Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle alındığı bildirildi. (04.03.2020)  

Basın Konseyi: Haber alma hakkına saldırı

Odatv’de yayınlanan bir haberden dolayı haber müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın gözaltına alınmaları tepkiye yol açtı. Basın Konseyi’ne göre hedef özgür yayın yapan medyaya gözdağı vermek. (04.03.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki  

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