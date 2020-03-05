 Barış Pehlivan İstanbul Adliyesi′nde ifade veriyor | TÜRKİYE | DW | 06.03.2020

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TÜRKİYE

Barış Pehlivan İstanbul Adliyesi'nde ifade veriyor

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade veriyor.

Barış Pehlivan

Barış Pehlivan

Oda Tv Haber Müdürü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmalarının ardından aynı soruşturmaya dahil edilen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’nde gitti. Pehlivan'ın "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haber nedeniyle, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27'inci Maddesi kapsamında tutuklanan Terkoğlu ve Kılınç ile aynı soruşturma kapsamında ifade vereceği bildirildi.

Siteye erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının ardından Odatv internet sitesine erişim engeli getirdi. Odatv, "Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz" açıklamasını yaptı.

Odatv yayınlarına youtube üzerinden devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Ağırel, ifadeye çağrıldığını twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu: "Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim."

DW /  HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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