Barış Pehlivan için tutuklama talebi

Oda Tv Haber Müdürü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmalarının ardından aynı soruşturmaya dahil edilen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Savcılık Pehlivan'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülyea Kılınç "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haber nedeniyle, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27'inci Maddesi kapsamında tutuklanmıştı.

Siteye erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının ardından Odatv internet sitesine erişim engeli getirdi. Odatv, "Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz" açıklamasını yaptı.

Odatv yayınlarına youtube üzerinden devam edeceğini duyurdu.

Yeniçağ yazarı da ifadeye çağrıldı

Öte yandan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Ağırel, ifadeye çağrıldığını twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu: "Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim."

Yeniçağ gazetesi Libya'da MİT mensubunun öldürüldüğü haberini yayınlamıştı.

"Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmaları kabul edilemez"

CHP milletvekili Ali Şeker Odatv’den gazetecilerin tutuklanmasını eleştirdi. "İktidar gerçekleri halktan kaçırarak iktidarını devam ettirmek istiyor" diyen Şeker DW Türkçe’ye şu açıklamayı yaptı:

"Gerçek gazeteciler de gerçeklerin halkla buluşturulması için mücadele veriyor. Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmaları kabul edilemez. Tutuklanmak istenen halkın haber alma hakkıdır. Habere ulaşımın engellenmesi mümkünken haber sitesine erişim engelinin konulması, iktidarın gerçek amacının gerçek haberleri veren internet sitelerinin, gazetelerin kapatılmasına yönelik bir girişim olduğu görülüyor."

Faruk Eren

DİSK Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ise Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a destek için gittiği İstanbul Adliyesi’nde DW Türkçe’ye açıklama yaptı. Suriye’ye yönelik operasyonla birlikte gazetecilere yönelik yeni bir saldırı dalgası başladığı söyleyen Eren, "Önce Edirne’de dokuz gazeteci gözaltına alındı. Bunlardan biri tutuklandı. Daha sonra Sputnik Türkiye çalışanları emniyete çağrıldı. En son da Odatv’ye operasyon oldu" dedi.

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu da soruşturmayı eleştirdi. Platform, "Halkın haber alma hakkına hizmet eden, gerçekleri yazan gazetecileri ve medya kuruluşlarını engellemek için her gün yeni bir hukuksuzluğa imza atılıyor. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1. Yargı Paketi'ndeki düzenlemeye göre, internet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme kararlarında sitenin değil, ilgili içeriğin engellenmesi gerekiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sadece ilgili haberin sayfasına erişimi engelleme yetkisi varken sitenin tamamına erişim engelleme kararı alarak hukuksuzluğa imza attı" ifadesine yer verdi.

DW / HT,HK,TY

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