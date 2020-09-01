Barış Atay saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a İstanbul Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy'de Atay'a yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ömer Çelik'ten CHP'ye eleştiri

Twitter'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmanın ardından saldırıya uğrayan Atay'la ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Barış Atay olayı ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştiren Çelik, "Bazı meselelere cevap verirken üslubumuzu korumaya çalışıyoruz. Bunu rakiplerimizden de bekliyoruz. Fakat son zamanlarda CHP sözcüsü bu kuralın dışına çıktı. Yaptığı açıklamaya baktım. İçişleri Bakanımıza 'Saray'ın atama memuru' diyor. Bu ifade terbiyesiz bir ifadedir" dedi.

Atay'ın Soylu'ya yönelik olarak "tecavüzün kollayıcısı" ifadesini kullandığına dikkat çeken Çelik, "Bu vekilin ahlaksız, terbiyesiz ve kınanması gereken bu sözünü görmezden geliyorlar. Sonra İçişleri Bakanımızın verdiği cevap üzerine siyaset üretmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bakan Soylu'yu olayı kışkırtmakla suçlayarak "Bizim partimizden veya değil milletin seçtiği vekillere saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz" demişti.

Ne olmuştu?

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in intiharı sonrasında "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanan, ancak daha sonra cezaevinden tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın arkadaşlarıyla mesajlarının ortaya çıkması sonrasında Atay, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik suçlamalarda bulunmuş ve Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, Soylu'ya yönelik olarak "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu da bunun üzerine Atay'a Twitter üzerinden verdiği yanıtta "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur" ifadelerini kullanarak cinsel saldırı suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'i hatırlatıp "Tuma'nın kollayıcısı, dikkat yakalanma" demişti.

DHA,DW/HS,JD

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