Banu Güven, 1988’den bu yana gazetecilik yapmakta, 2019’dan bu yana Almanya’da çalışmaktadır. Türkiye’de AKP iktidarı dönemindeki dönüşümü gün be gün izlemiş ve eleştirmiştir. 2011’de işten çıkarıldıktan sonra, o dönem başbakan olan Erdoğan’a “sansür” konulu açık bir mektup yazmıştır. Türkiye’de geleneksel medyadan koptuktan sonra yeni medyayı kullanan ilk gazetecilerden olmuştur. 2016’da çalıştığı kanalın kapatılmasının bu yana, yorum, haber, analiz ve izlenimleri sosyal medyanın yanı sıra WDR ve DW’de de düzenli olarak yayınlanmaktadır. Banu Güven, Almanya’da 2017’de aldığı Henri Nannen Özel Ödülü de dahil olmak üzere, Türkiye’de de birçok ödül sahibidir. Banu, hem Almanya’dan, hem de Türkiye’den bildirmektedir.