 Bangladeş′teki yangında en az 80 kişi hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 21.02.2019

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DÜNYA

Bangladeş'teki yangında en az 80 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’in başkenti Dakka’da meydana gelen yangında en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Bangladesch Großbrand in Dhaka (picture-alliance/NurPhoto/R. Asad)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki tarihi alışveriş merkezi Chawkbazar'da çıkan yangında en az 80 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Yangının ancak 10 saat sonra kontrol altına alınabildiği aktarılıyor. Yangında yaralanan ve tedavi altına alınan 50 kişinin ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

400 yıllık tarihi bölgedeki binaların dar geçitlerle birbirinden ayrıldığı ve dükkanların üzerinde yaşayanların olduğu belirtiliyor.

İtfaiye Direktörü General Ali Ahmed yangının Çarşamba akşamı bir binada başladığını ve hızla yayıldığını söyledi.

Yangında hayatını kaybedenlerin binalarda mahsur kaldığını anlatan itfaiye görevlisi Mahfuz Riben, binalardan çıkarılan kişilerin yanan bedenlerinin tanınmayacak durumda olduğunu söyledi. İtfaiye yetkilileri 80 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Chawkbazar yangın uyarılarına rağmen hem ticaret hem de yerleşim bölgesi olarak kullanılıyor. Bölgede 2010 yılında da benzer bir yangın yaşanmış ve en az 123 kişi yaşamını yitirmişti.

AP/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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