 Bangladeş′teki seçimlerde kan döküldü | DÜNYA | DW | 30.12.2018

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DÜNYA

Bangladeş'teki seçimlerde kan döküldü

Genel seçimlerin düzenlendiği Bangladeş'te iktidar partisinin taraftarlarıyla muhalefetteki partilerin destekçileri arasında çıkan çatışmalarda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Bangladesch Dhaka Wahlen (DW/A. Islam)

Bangladeş'te halk, Pazar günü genel seçimler için sandığa gitti. Ülkedeki sandıklar kapanıp oy sayımı başlarken, iktidar partisi Avami Birliği'nin taraftarlarıyla muhalefet partilerinin destekçileri arasında çıkan çatışmalarda en az 17 kişi öldü. Polisin yaptığı açıklamaya göre, olaylarda 20'den fazla kişi de yaralandı.

Ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), başkent Dakka'daki adaylarından biri olan Selahaddin Ahmed'in seçim bölgesinde gezerken bıçaklandığını duyurdu.

Muhalefetin 287 adayından yaklaşık 40'ı, usulsüzlük yapıldığını iddia ederek seçimlerden çekildi. Bangladeş Seçim Komisyonu, ülke genelinde gelen ihbarların incelendiğini ve seçim usulsüzlüğünün tespiti hâlinde harekete geçileceğini açıkladı.

Avami Birliği "açık ara önde"

Bangladeş televizyonu Kanal 24, gelen ilk sonuçlara göre seçimleri, iktidardaki Avami Birliği'nin "açık ara önde" götürdüğünü bildirdi. Reuters muhabirleri, 165 milyon nüfusa sahip ülkede seçimlere katılım oranının ise düşük kaldığını bildirdi.

Anketler, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği'nin seçimleri kazanacağına işaret ediyordu. 2009'dan bu yana başbakan olan 71 yaşındaki Hasina, seçimleri kazanması durumunda üç dönem üst üste bu görevi üstlenmiş olacak.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina oyunu sabah saatlerinde Dakka'da kullandı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina oyunu sabah saatlerinde Dakka'da kullandı.

Bangladeş'te mahkeme, Hasina'nın en büyük rakibi olan BNP lideri ve eski Başbakan Halide Ziya'nın, yolsuzluk suçundan cezaevinde olduğu için seçimlerde aday olamayacağına hükmetmişti. Muhalefet partileri, 73 yaşındaki Ziya'nın yokluğunda Kemal Hüseyin liderliğinde bir koalisyon kurarak seçime girmişti. Oxford Üniversitesi mezunu olan 82 yaşındaki avukat Hüseyin, geçmişte Hasina'nın partisi Avami Birliği'ne üyeydi.

Referandum niteliğinde

Seçimler, giderek otoriter politikalar izlemekle eleştirilen Başbakan Hasina için bir referandum niteliğinde görülüyordu. Muhalefet, ülkedeki seçim kampanyası sırasında, altı milletvekili adayı dâhil binlerce Hasina muhalifinin hapse atıldığını belirterek seçim sürecinin adil olmadığını ifade etmişti. Seçim kampanyalarıyla bağlantılı olaylarda 10'dan fazla insan yaşamını yitirmişti.

Bangladeş'te BNP'nin boykot ettiği 2014 seçimlerine katılım yüzde 22'de kalmıştı. Ülkede seçimler nedeniyle yaşanan şiddet olaylarında ise en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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