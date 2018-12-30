Bangladeş’te kan dökülen seçimleri Şeyh Hasina kazandı

Bangladeş'te yapılan olaylı seçimlerden açık farkla Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki ittifak galip çıktı. Açıklanan resmi sonuçlara göre iktidar partisi Avami Birliği ve ittifak ortakları, 300 sandalyeli yeni parlamentoda 288 sandalye kazandı. Pazar günkü seçimlerde ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) altı sandalye aldığı bildirildi.

Bangladeş'in ilk devlet başkanı olan Şeyh Mucibir Rahman'ın kızı olan 71 yaşındaki Şeyh Hasina, üçüncü kez üst üste olmak üzere toplam dördüncü kez başbakanlık görevine seçildi.

Seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden muhalefet partileri ise, "tarafsız bir hükümet” için yeniden sandık başına gidilmesini talep ediyor. Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada usulsüzlük iddialarının araştırılacağı belirtildi.

Seçimlere kan bulaştı

Alınan sıkı güvenlik önlemlerine ve yaklaşık 600 bin güvenlik görevlisine rağmen, çoğunluğu iktidardaki Avami Birliği ile muhalefetteki BNP'nin destekçileri arasında çıkan çatışmalarda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Avami Birliği ile BNP arasındaki düşmanlık, yıllardır 165 milyon nüfuslu ülkenin siyasetine damgasını vuruyor. Hükümet destekçileri ile muhalefet destekçileri arasında son haftalarda çıkan çatışmalarda 13 kişi ölmüş, binlerce kişi de yaralanmıştı. Muhalefetin verdiği bilgiye göre, seçim tarihinin açıklandığı Kasım ayından bu yana 15 binden fazla hükümet karşıtının gözaltına alındı. Bangladeş'te mahkeme, Hasina'nın en büyük rakibi olan 73 yaşındaki BNP lideri ve eski Başbakan Halide Ziya'nın, yolsuzluk suçundan cezaevinde olduğu gerekçesiyle seçimlerde aday olamayacağına hükmetmişti.

Hasina otoriter çizgisi nedeniyle eleştiriliyor

Hasina, özellikle ekonomik kalkınmayı canlandırdığı ve komşu ülke Myanmar'dan yüz binlerce Rohingya Müslümanı sığınmacıyı kabul ettiği için destek görüyor. Karşıtları ise, Hasina'nın otoriter bir çizgi izleyerek, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti bastırarak iktidarda kaldığı suçlamasını getiriyor. Muhalefet ayrıca Başbakan Hasina'yı bu yıl üniversite öğrencilerinin haftalarca devam eden protesto gösterilerini sert bir şekilde bastırmakla suçluyor.

AFP / AÜ,GA

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