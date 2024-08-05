Bangladeş'te Başbakan Hasina ülkeden kaçtı

Hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce kişinin öldüğü Bangladeş'te göstericiler Başbakan Şeyh Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutunu bastı.

Reuters'a ve Associated Press'e konuşan Bangladeş ordu kaynakları, konutundan kaçan Hasina'nın ülkeden ayrıldığını söyledi.

AFP'nin haberine göre Hasina'ya yakın kaynaklar Bangladeş Başbakanı'nın helikopterle Dakka'dan kaçtığını söyledi.

Bangladeş ve Hint medyası, Hasina'nın Hindistan'a gittiğini iddia etti.

Yeni Delhi merkezli CNN-News18, Hasina'yı taşıyan helikopterin Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Agartala kentine indiğini bildirdi. Haberde, Hindistan'ın Hasina'ya güvenli geçiş önereceği öne sürüldü.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Fotoğraf: Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/IMAGO

Bangladeş'te 15 yıldır iktidarda olan 76 yaşındaki Hasina, geçen Ocak ayında bir kez daha başbakan seçilmişti. Ancak bu seçimler adil ve özgür olmadığı gerekçesiyle muhalefet tarafından boykot edilmişti.

Hasina döneminde Bangladeş ekonomik açıdan gelişirken ülkedeki siyasi tutukluların ve insan hakları ihlallerinin sayısı da artmıştı.

Ordu geçici hükümet kuracak

Bangladeş ordusu, Başbakan Hasina'nın istifa ettiğini duyurdu.

Devlet televizyonundan ulusa seslenen Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın görevden ayrılması üzerine bir geçici hükümet kuracağını açıkladı.

Bu doğrultuda Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'le görüşeceklerini belirten Zaman, ülkede yeniden huzur sağlanabilmesi için halktan zaman istedi.

Hükümet karşıtı gösterilerdeki ölümlerin soruşturulacağını ve "tüm sorumluların cezalandırılacağını" belirten Zaman, ordu ve polis birimlerine yönelik talimatında "hiçbir şekilde ateş edilmemesi" için emir verdiğini söyledi. Zaman, "Şu an öğrencilere düşen görev, sakin kalmak ve bize yardımcı olmak" diye ekledi.

Protestolar nasıl başladı?

Bangladeş'teki protesto gösterilerini kamu istihdamında kota uygulaması tetikledi. Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine devlet kademelerindeki görevler için ciddi oranda kota ayrılmasını öngören uygulamanın Haziran ayında Yüksek Mahkeme kararıyla geri getirilmesi üzerine Bangladeş'teki üniversite öğrencileri protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Giderek yoğunlaşan protestolar üzerine 21 Temmuz'da bir üst mahkemenin yüzde 30 düzeyinde olan kotayı yüzde 5'e düşürmesi de göstericilerin öfkesini dindirmemişti. Öğrenciler Hasina'nın gösterilerde güvenlik güçlerince uygulanan şiddet nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemesi, üniversite kampüslerinin yeniden açılması ve tutuklananların serbest bırakılması talebiyle gösterilerine devam etmişti.

Uluslararası haber ajansları, gösterilerde şu ana kadar en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DW,AFP,AP,Reuters/CÖ,EC

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