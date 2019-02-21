Bangladeş'te çok katlı binada yangın

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Banani semtindeki 19 katlı bir binada yangın çıktı. FR Tower adlı binada pek çok ofis çalışanının mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Binanın dışından çekilen görüntülerde insanların pencerelere çıkarak yardım istediği görülürken, Daily Star gazetesinin haberine göre en az altı kişinin yangından kurtulmak için binadan atladığı kaydedildi.

Bitişik nizam binaların yoğunlukta olduğu semtteki yangına helikopterlerle müdahale edilmeye çalışıldığı, itfaiyenin çalışmalarına hava kuvvetleri ve donanmanın da destek verdiği bildirildi.

Yangından kurtulmayı başaran Shoikot Rahman yangın alarmını duyar duymaz kendisini dışarı attığını söyledi ve "Birçok iş arkadaşım hâlâ ofiste mahsur" şeklinde konuştu.

Binada kaç kişinin mahsur kaldığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçen ay da yangın çıkmıştı

Dakka'da geçen ay tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 70 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. İtfaiyeden yapılan açıklamada alev alan 5 binadan birinde bulunan deodorant ve plastik granül depolarının yangının kontrolden çıkmasında etkili olduğu ve yangını kontrol altına almanın 12 saatten uzun sürdüğünü açıklamıştı.

2010 yılında yine çok yakın bir semt olan Nimtoli'de çıkan yangında ise 123 kişi yaşamını yitirmişti.

AFP,AP,Reuters/BW,SSB

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