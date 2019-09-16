 Bangladeş Rohingyaları sel tehlikesi altındaki adaya yerleştirecek | DÜNYA | DW | 21.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Bangladeş Rohingyaları sel tehlikesi altındaki adaya yerleştirecek

Bangladeş, komşu Myanmar’dan kaçan Rohingya Müslümanı mültecileri sel tehlikesi altında bulunan Başan Çar adasına yerleştirmeye başlayacaklarını açıkladı.

Bangladeş'te Rohingyaların yaşadığı en büyük mülteci kampı: Kutupalong

Bangladeş'te Rohingyaların yaşadığı en büyük mülteci kampı: Kutupalong

Bangladeş, 100 bin Rohingya Müslümanı mülteciyi Başan Çar adasına yerleştirme işlemine başlama kararı aldı. Ancak söz konusu ada, insan hakları örgütlerine göre sel tehlikesi altında.

Bangladeş'in mültecilerden sorumlu devlet kurumunun yöneticisi Mahbub Alm Talukder, çok sayıda Rohingyanın yakının planı onayladığını dile getirdi. Pazartesi günü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Talukder, şu anda kapasitesinin çok üzerinde kişiye ev sahipliği yapan ve dolayısıyla yaşam şartlarının zor olduğu kamplarda yaşayan mültecilerin, bu kampları terk ederek söz konusu adaya yerleşmek istediğini kaydetti.

Birçok kişinin adaya yerleştirilmek için gönüllü olarak başvurabileceğini de kaydeden Talukder, mültecilerin en geç Kasım ayının ikinci haftasından itibaren yeniden iskan edileceğini bildirdi.

Muson yağmurları tehlikesi

Birçok insan hakları örgütü, Bhasan Char adasının sert fırtınalara maruz kaldığını ve muson döneminde adada sel tehlikesi mevcut olduğunu dile getiriyor. 40 kilometre kare büyüklüğündeki adaya Bangladeş kıyılarından yaklaşık bir saatlik gemi yolculuğunun ardından varılabiliyor. Bangladeş'in resmi makamları, adada 100 bin mülteciye ev sahipliği yapabilecek bir tesis olduğunu ifade ediyor. Şu anda Bangladeş'te bulunan mülteci kamplarında yaklaşık 1 milyon mülteci yaşıyor.

İki yıl önce 700 bini aşkın Rohingya Müslümanı, Myanmar'da maruz kaldıkları askeri şiddet nedeniyle kısa bir zaman dilimi içerisinde komşu Bangladeş'e kaçmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Rohingyaların "sürekli bir soykırıma" uğradığını ifade ediyor. Rohingyaların kendi ülkelerinde inançlarından dolayı on yıllardır baskıya maruz kaldıkları biliniyor. Çok sayıda Rohingyaya 1983 yılında çıkarılan bir yasa nedeniyle vatandaşlık verilmiyor.

dpa/BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

BM: Myanmar'daki Rohingyalar hâlâ soykırım tehdidi altında

Birleşmiş Milletler Myanmar’da kalan yaklaşık 600 bin Rohingya Müslümanının “ciddi soykırım tehdidi” altında olduğunu açıkladı. (16.09.2019)  

Rohingyalar Myanmar'a dönmek istemiyor

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının bir kısmını gönüllü olarak ülkelerine geri göndermek için BM ve Dakka hükümetinin başlattığı girişim mültecilerin karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz kaldı. (22.08.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Bangladeş'teki Rohingyalar bir adaya taşınacak  

Benzer içerik

Bangladesch Demonstration Rohingya im Flüchtlingslager Kutupalong

BM: Myanmar'daki Rohingyalar hâlâ soykırım tehdidi altında 16.09.2019

Birleşmiş Milletler Myanmar’da kalan yaklaşık 600 bin Rohingya Müslümanının “ciddi soykırım tehdidi” altında olduğunu açıkladı.

BDIHK Unabhängige Ständige Menschenrechtskommission (IPHRC) der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC)

İslam ile Avrupa arasında insan hakları diyaloğu 08.07.2019

İslam İşbirliği Teşkilatı insan hakları alanında Avrupa Konseyi’nin deneyimlerinden yararlanmak için resmen girişim başlattı. BDİHK üyesi Hacı Ali Açıkgül “ortak insan hakları dili oluşturmayı hedeflediklerini" söyledi.

Indien Monsun in Agartala

Muson Asya'nın güneyinde can aldı 15.07.2019

Muson yağmurları, Asya'nın güneyinde 130'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bangladeş'te Rohingyaların yaşadığı en büyük mülteci kampı: Kutupalong

Bangladeş Rohingyaları sel tehlikesi altındaki adaya yerleştirecek

Bangladeş, komşu Myanmar’dan kaçan Rohingya Müslümanı mültecileri sel tehlikesi altında bulunan Başan Çar adasına yerleştirmeye başlayacaklarını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  