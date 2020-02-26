 Bangladeş Rohingya Müslümanlarını bir adaya gönderiyor | DÜNYA | DW | 28.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Bangladeş Rohingya Müslümanlarını bir adaya gönderiyor

Bangladeş, Rohingya Müslümanı mültecileri bir adaya yeniden yerleştirmeyi sürdürüyor. Dışişleri Bakanı, adanın "muhteşem bir tatil beldesi" olduğunu ve mültecilerin adaya “gönüllü gittiğini” savundu.

Aralık ayında Başan Çar adasına gönderilen Rohingya Müslümanları

Aralık ayında Başan Çar adasına gönderilen Rohingya Müslümanları

Bangladeş, Rohingya Müslümanlarını Başan Çar adasında yeniden yerleştirme uygulamasına tartışmalı biçimde devam ediyor.

Sıklıkla kasırga ve taşkınların yaşandığı adaya, yaklaşık bin kişiden oluşan ikinci bir mülteci grubunun yerleştirilmesine pazartesi günü başlandı. Mülteciler, Cox's Bazar kentinden otobüslerle alınarak Chittagong'daki limana götürüldü.

Aralık ayı başından bu yana bin 600'ü aşkın Rohingya, Başan Çar adasına yerleştirilmiş bulunuyor. Söz konusu uygulama kapsamında toplam 100 bin mültecinin adaya yerleştirilmesi planlanıyor.

"Muhteşem bir tatil beldesi"

AK Abdul Momen, Außenminister von Bangladesch

Abdul Momen

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, mültecilerin "gönüllü gittiğini" öne sürdü. Momen, Başan Çar adasını "muhteşem bir tatil beldesi" olarak nitelendirdi. "Mutlaka Başan Çar'a gitmek istiyorlar çünkü halihazırda orada bulunan akrabalarından oranın çok iyi bir yer olduğu duydular" diye konuşan Bakan, adanın yüz binlerce Rohingya Müslümanının yaşadığı mülteci kamplarından "yüz kat daha iyi" olduğunu savundu.

İnsan hakları örgütleri ve Rohingya Müslümanları, yeniden yerleştirme işleminin güç kullanma suretiyle yapıldığını söyleyerek, söz konusu uygulamayı eleştirmişti.

Bangladesch Rohingya Geflüchtete Umsiedlung Insel Bhasan Char

"Gelecek görmüyorum"

Önerdiğimiz linkler

Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının kaldığı mülteci kampını ziyaret eden Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, 15 milyon euro ilave yardım sözü verdi. Bakan Avrupa’ya da Myanmar’a yaptırımı gözden geçirme çağrısı yaptı.

Uluslararası Adalet Divanı, Rohingyaların korunması için Myanmar yönetiminin gerekli önlemleri hızla almaya yükümlü olduğuna hükmetti.

Myanmar lideri Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı’nda yaptığı savunmada Rohingyalara askerlerin orantısız güç kullanmış olabileceğini, ancak soykırım yaşanmadığını söyledi.

Pazartesi günü adaya sevk edilen mülteci grubundan iki Rohingya Müslümanı, adaya gönüllü olarak gittiklerini söyledi. Chittagong'a giderken otobüste açıklamalarda bulunan mültecilerden biri, "Uluslararası toplumun krizle ilgilenme şekline baktığımda kamplarda bir gelecek görmüyorum" diye konuştu.

Adaya ilk mülteci grubu Aralık ayında yerleştirilmişti. Söz konusu gruptan birçok mülteci, adaya gitmeye zorlandıklarını ve şiddet ve tehditlere maruz kaldıklarını söylemişti.

Halihazırda 700 bini aşkın Rohingya Müslümanı mülteci, Bangladeş'te mülteci kamplarında yaşıyor. 2017 yılından itibaren, yüz binlerce Rohingya, Müslüman azınlık olarak baskı gördükleri Myanmar'dan komşu ülke Bangladeş'e kaçmıştı.

AFP / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Opfer des Kinderklimas in Bangladesch

Almanya'dan Rohingyalara 15 milyon euro ek yardım 26.02.2020

Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının kaldığı mülteci kampını ziyaret eden Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, 15 milyon euro ilave yardım sözü verdi. Bakan Avrupa’ya da Myanmar’a yaptırımı gözden geçirme çağrısı yaptı.

Bangladeş'teki Rohingyalar bir adaya taşınacak 04.09.2019

Bir milyondan fazla Rohingya Müslümanı mülteci Bangladeş'in çeşitli yerlerine dağılmış durumda. Bangladeşli yetkililer 100 bin mülteciyi Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirmeye hazırlanıyor. Deutsche Welle tufan ve sel riski altındaki bu adayı ziyaret etti.

Rohingyas Flüchtlinge kehren nach Myanmar zurück

Rohingyalar Myanmar'a dönmek istemiyor 22.08.2019

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının bir kısmını gönüllü olarak ülkelerine geri göndermek için BM ve Dakka hükümetinin başlattığı girişim mültecilerin karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere uygulanmasına başlandı

Rusya'da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugünden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceği açıklandı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de aşı olacağını duyurdu.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  