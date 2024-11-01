Balkan ülkelerinde Yugoslavya özlemi

90'lı yıllarda yaşanan ve Yugoslavya'nın parçalanmasına neden olan savaş yüz binlerce insanın ölümüne neden oldu. Aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından çok sayıda bölge insanı Yugoslavya dönemini özlediğini belirtiyor.

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından oluşan çok sayıda ulusal devlette yaşayan insanlarla yapılan bir ankete göre, eski rejime olan özlem giderek artıyor.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da olan kamuoyu araştırma şirketi Gallum tarafından yapılan çalışmanın sonuçları Sırp televizyon kanalı N1 tarafından yayınlandı. Buna göre Yugoslavya'ya en çok özlem Sırbistan'da görülüyor. Bu ülkede ankete katılanların yüzde 81'i, çok etnisiteli Yugoslavya'nın dağılmış olmasını bir "hata" olarak değerlendiriyor.

Etnik kökene dayalı sorunların günümüzde de zaman zaman siyasi sorunlara neden olduğu Bosna-Hersek'de Yugoslavya hakkında olumlu düşünencelere sahip olanların oranı yüzde 77 çıkarken üçüncü sırada yüzde 65 ile Karadağ geliyor. Yugoslavya topraklarında oluşan devletlerden Kosova ise eski rejime en az özlem duyulan ülke. Araştırmaya buradan katılanların sadece yüzde 10'u, dağılan sosyalist ülke hakkında olumlu fikir beyan ediyor.

Etnik katliamlar ve 140 bin ölü

AB üyesi ülkelerden Hırvatistan'da Yugoslavya'yı olumlayanların oranı yüzde 23, Slovenya'da ise yüzde 45 olarak belirlendi.

Yugoslavya'nın çöküşüne neden olan 1990'lı yıllardaki çatışmalar zamanla etnik katliamlara dönüşmüş ve yaşanan savaşlarda 140 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Eski rejime özlem duyanlar bunu en çok o dönem sahip oldukları ekonomik istikrarın yanı sıra, sosyalist yönetimin o dönem vatandaşlarına tanıdığı seyahat özgürlüğü gibi görece özgürlük ortamı ile gerekçelendiriyor. Ayrıca pek çok bölgede Yugoslavya'nın kurucusu Tito büyük bir saygı görmeye devam ediyor.

Yugoslavya nostaljisi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KNA / ET,EC

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