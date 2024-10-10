Balkan ülkeleri: Rusya işgal topraklarından çekilmeli

Türkiye dahil 12 Balkan ülkesi Ukrayna'da barış için Rusya'nın işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesinin şart olduğunu bildirdi. Ülkeler savaşta Kiev'e desteklerini yineledi.

Türkiye'nin de katıldığı Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde ülkeler, barış için Rusya'nın işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi konusunda fikir birliğinde olduklarını ilan etti.

Sırbistan ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 12 Balkan ülkesinin temsil edildiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentindeki zirveye Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Ev sahibi Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic, "Tüm bölge Ukrayna'yı ve Ukraynalıların özgürlük savaşını destekliyor" dedi, silah yardımlarıyla dayanışmalarını gösterdiklerini söyledi.

Zirve sonunda açıklanan ortak bildiride Ukrayna'daki savaş suçlarının incelenmesine hız verilmesi istendi, Kiev'in Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine destek açıklandı. Rusya ile yakın ilişkileri bulunan Sırbistan'ın da onay verdiği metinde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına bağlılık teyit edildi.

Zirve, Hırvatistan'da Ukrayna konusunda iç siyasi anlaşmazlık yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

Devlet Başkanı Zoran Milanovic, Ukraynalı askerleri eğitmek üzere NATO misyonu kapsamında Almanya'ya asker gönderilmesini engellerken, Başbakan Plenkovic bu adımın ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu savunuyor. Milanovic Ukraynalı askerleri eğitmenin Hırvatistan'ın "savaşa sürüklenmesi" anlamına geldiğini söylüyor.

Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin ilki Ağustos 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ikincisi bu yılın Şubat ayında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenmişti.

AFP / MUK,BÖ

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