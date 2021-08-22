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Balıklar, omurgalı canlı türü.
Neredeyse sadece suda yaşar ve solungaçları ile solunum yapar. Soğuk kanlı, yürekleri çift gözlü ve çoğunun vücudu pulludur. Genellikle yumurta ile ürer. DW Türkçe'nin balıklar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Vejetaryen ve vegan beslenme tüm dünyada yükselişte. Peki bitkisel beslenme ile Covid-19 arasında bir bağlantı var mı? British Medical Journal'da yayınlanan yakın tarihli bir Amerikan araştırması, ağırlıklı olarak bitkisel ve/veya balık bazlı beslenmenin Covid enfeksiyonunun şiddetini nasıl etkilediğini ele aldı.
Türkiye’den Irak ve Suriye’ye uzanan Dicle Nehri, tarih boyunca birçok medeniyete can suyu oldu. Günümüzde üzerine inşa edilen barajlar ve kum ocakları nedeniyle büyük bir ekolojik tahribata maruz kalan nehirde yaşayan balık türleri ise bir bir yok olmaya başladı. Son yıllarda nehrin üzerindeki baraj ve kum ocakları nedeniyle bazı balık türleri yüzde 40 oranında yok olmaya başlamış.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine tarihi yarımadadaki balık-ekmek satan teknelerin bulundukları alanı boşaltmaları bekleniyor. Vatandaş ise bu bölgede uzun yıllardır devam eden bu lezzet geleneğinin devam etmesinden yana. Balık-ekmek teknelerinin Büyükşehir Belediyesi eliyle işletilmesi gündemde olan seçenekler arasında.
Yüzyıllardır Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın turkuaz renkli sularında balık avlayan kıyı balıkçıları, yok olma tehlikesi ile karşıya. Endüstriyel balıkçılık, gırgır teknelerinin vahşi avlanma yöntemleri ve çevre kirliliği gibi nedenler, ‘denizlerin vicdanlı avcıları’ olan kıyı balıkçılarını çaresiz bırakıyor.
Meksika kıyılarında çiftçiler Chinampalara mangrov ağaçları dikiyorlar. Chinampalar, Aztekler tarafından uzun zaman önce tarım alanlarını genişletmek için çamur ve sazlıktan oluşturulmuş yapay adalar. Mangrov ormanları sellerin etkisini azaltmaya yardımcı oluyor, balık ve yengeçler için iyi bir habitat oluşturuyor. Chinampalar da fideler özellikle iyi büyüyor.