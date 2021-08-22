Mezopotamya’nın yaşam kaynağı; Dicle Nehri

Türkiye’den Irak ve Suriye’ye uzanan Dicle Nehri, tarih boyunca birçok medeniyete can suyu oldu. Günümüzde üzerine inşa edilen barajlar ve kum ocakları nedeniyle büyük bir ekolojik tahribata maruz kalan nehirde yaşayan balık türleri ise bir bir yok olmaya başladı. Son yıllarda nehrin üzerindeki baraj ve kum ocakları nedeniyle bazı balık türleri yüzde 40 oranında yok olmaya başlamış.