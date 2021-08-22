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Balıklar

Balıklar, omurgalı canlı türü.

Neredeyse sadece suda yaşar ve solungaçları ile solunum yapar. Soğuk kanlı, yürekleri çift gözlü ve çoğunun vücudu pulludur. Genellikle yumurta ile ürer. DW Türkçe'nin balıklar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Nurse Ilknur Bastan tends to a patient infected with COVID-19, at the intensive care unit of the Dr Ilhan Varank Hospital in Istanbul, Saturday, Dec. 19, 2020. The hospital is a new infirmary offering some of the most advanced intensive care treatment in the country. When the pandemic first struck, Turkey was credited for quickly bringing infection rates under control. It is now seeing an explosion in COVID-19 cases that is putting a serious strain on its health system.(AP Photo/Emrah Gurel)

Uzmanlar: Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız 22.08.2021

Prof. Dr. Balık, yoğun bakıma yatırılan Covid-19 hastaları arasında aşısızların ağırlıkta olduğunu söyledi. Dr. Çiçek de aşı karşıtlarına "aşı olma" çağrısı yaptı.

Aerial view of an almost deserted beach and sea snot, a thick slimy layer of the organic matter also known as marine mucilage, spreading through the Sea of Marmara and posing a threat to marine life and the fishing industry, on the shores of Istanbul, Turkey June 12, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAY

Kurum: Denize girilebilir, balık yenebilir 14.07.2021

Çevre Bakanı Kurum, Marmara'da ilk 20 metrede artık müsilaj kalmadığını, sonraki 10 metrede ise olduğunu söyledi. Kurum, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" dedi.

Araştırma: Vejetaryenlerin orta ila şiddetli Covid vakası geliştirme olasılıkları %73 daha az çıktı 09.07.2021

Vejetaryen ve vegan beslenme tüm dünyada yükselişte. Peki bitkisel beslenme ile Covid-19 arasında bir bağlantı var mı? British Medical Journal'da yayınlanan yakın tarihli bir Amerikan araştırması, ağırlıklı olarak bitkisel ve/veya balık bazlı beslenmenin Covid enfeksiyonunun şiddetini nasıl etkilediğini ele aldı.
Members of the World Health Organization team including Ken Maeda, center, Peter Daszak, third from left and Vladmir Dedkov, fourth from left, leave after attending an exhibition about the fight against the coronavirus in Wuhan in central China's Hubei province on Saturday, Jan. 30, 2021. The World Health Organization team investigating the origins of the coronavirus pandemic visited another Wuhan hospital that had treated early COVID-19 patients on their second full day of work on Saturday. (AP Photo/Ng Han Guan)

DSÖ uzmanları Çin'de koronanın kaynağını arıyor 31.01.2021

Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırmak için Çin'e giden DSÖ uzmanları virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Vuhan'daki Huanan Balık Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Kıyı balıkçılığı ölüyor 17.11.2020

Balıkçılık sezonu başladı, tezgâhlar kısmen de olsa dolu ancak çok önemli bir sorun var. Denizlerdeki balıklar her yıl azalıyor. Fiyatlar hızla yükseliyor.

24.10.2019 ANKARA, TURKEY - OCTOBER 24: Turkish Interior Minister Suleyman Soylu speaks during the 105th Term District Governorship Course draw ceremony in Ankara, Turkey on October 24, 2019. Volkan Furuncu / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Soylu: Spor yapmak ve balık tutmak yasaklanıyor 27.03.2020

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele için piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmanın yasaklanacağını, otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı. İlgili genelge valiliklere gönderildi.

Mezopotamya’nın yaşam kaynağı; Dicle Nehri 10.02.2020

Türkiye’den Irak ve Suriye’ye uzanan Dicle Nehri, tarih boyunca birçok medeniyete can suyu oldu. Günümüzde üzerine inşa edilen barajlar ve kum ocakları nedeniyle büyük bir ekolojik tahribata maruz kalan nehirde yaşayan balık türleri ise bir bir yok olmaya başladı. Son yıllarda nehrin üzerindeki baraj ve kum ocakları nedeniyle bazı balık türleri yüzde 40 oranında yok olmaya başlamış.

Eminönü balık-ekmekçilerinin akıbeti ne olacak? 13.11.2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine tarihi yarımadadaki balık-ekmek satan teknelerin bulundukları alanı boşaltmaları bekleniyor. Vatandaş ise bu bölgede uzun yıllardır devam eden bu lezzet geleneğinin devam etmesinden yana. Balık-ekmek teknelerinin Büyükşehir Belediyesi eliyle işletilmesi gündemde olan seçenekler arasında.

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Yediğimiz balıkların hepsi güvenilir mi? 07.11.2019

Türkiye balıkçılık açısından bir cennet olsa da denizlerdeki kirlilik hem balık türlerini hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Son yıllarda yerli deniz balıkları yerini çiftlik balıkları ve ithal balıklara bırakıyor.

Boğaz'ın kadim avcıları: Kıyı balıkçıları 06.06.2019

Yüzyıllardır Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın turkuaz renkli sularında balık avlayan kıyı balıkçıları, yok olma tehlikesi ile karşıya. Endüstriyel balıkçılık, gırgır teknelerinin vahşi avlanma yöntemleri ve çevre kirliliği gibi nedenler, ‘denizlerin vicdanlı avcıları’ olan kıyı balıkçılarını çaresiz bırakıyor.

Meksika kıyıları Aztek geleneğiyle korunuyor 04.06.2019

Meksika kıyılarında çiftçiler Chinampalara mangrov ağaçları dikiyorlar. Chinampalar, Aztekler tarafından uzun zaman önce tarım alanlarını genişletmek için çamur ve sazlıktan oluşturulmuş yapay adalar. Mangrov ormanları sellerin etkisini azaltmaya yardımcı oluyor, balık ve yengeçler için iyi bir habitat oluşturuyor. Chinampalar da fideler özellikle iyi büyüyor.

"Tanzimde deterjan, et, balık da satılsın" 14.02.2019

İstanbul'da kurulan tanzim satış noktalarından alışveriş yapabilmek için vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekliyor. Ancak çoğuna göre sadece sebze satışı yeterli değil. Ucuz deterjan, et, balık gibi diğer ürünlerin de satılması isteniyor.

ARCHIV - Zwei Wasserbomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden am 08.07.2013 in der Ostsee vor Wustrow (Mecklenburg-Vorpommern) gezielt gesprengt. Es geht weiterhin eine große Gefährdung von den Bomben auf dem Ostseegrund aus. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Denizin dibindeki saatli bombalar 10.02.2019

Baltık Denizi'nde iki dünya savaşından kalan 300 bin tonluk mühimmat çürüyor ve balık, deniz, insan yaşamını tehlikeye atıyor. Uzmanlar, bölgenin ne kadar tehlikeli olduğunu ve neler yapılması gerektiğini araştırdı.

Yüz binlerce balık kıyıya vurdu 14.01.2019

Avustralya'nın Darling Nehri'nde üç hafta içinde ikinci kez yüz binlerce balık yüzeye vurdu. Avustralya Tarım Bakanlığı acil kriz toplantısı çağrısında bulundu.
In der Störfarm Jessen (Landkreis Wittenberg) setzen am Donnerstag (13.12.2007) Fischwirte sibirische Störe in ein Zuchtbecken. Die Tiere gehören zu rund 2500 Stören, die eigens in einer anderen Farm gezüchtet wurden und in den nächsten Jahren in der neuen Störfarm mit insgesamt 120 Tonnen Stören für Kaviar und Fisch sorgen sollen. Gleichzeitig werden in Jessen Störe für eine neue Störfarm in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) vorgezogen. Die Farm wird von dem Unternehmen AquaOrbis AG (Weinheim/Baden-Württemberg) betrieben. Foto: Waltraud Grubitzsch dpa/lah +++(c) dpa - Report+++

Yaşayan fosilleri nehirlere döndürmek 12.09.2018

Almanya'da dinozorlar döneminden gelen 200 milyon yıllık geçmişe sahip Mersin balıkları öğrencilerle yeniden nehirlere kazandırılmaya çalışılıyor. 150 yıldan fazla yaşayabilen, 5 metreyi geçebilen bu balık türü Almanya'da artık görülmüyor.

Kenia Sex für Fische (picture-alliance/dpa/G. Forster)

Seks yapmadan balık yok 21.08.2018

Victoria Gölü çevresinde çok sayıda Afrikalı kadın geçimini balık satarak sağlıyor. Ama Kenyalı kadınlar satacakları deniz ürünlerini temin edebilmek için erkek balıkçılara bedenlerini satmak zorunda kalıyor.

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