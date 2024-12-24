Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 12 can kaybı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, patlayıcı üretilen bir fabrikanın üretim bölümünde bu sabah patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikada büyük hasar oluştu.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Balıkesir ili Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde 24.12.2024 günü saat 08.25 sularında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanın vefat ettiği, 4 çalışanın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlenmiştir" denildi. Açıklamada, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve emniyet birimlerimizin olaya müdahalelerinin devam ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralı sayısının beş olduğunu bildirdi. Bakan Memişoğlu, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandığını üzülerek öğrendik. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alındı" dedi.

Fabrikanın patlama öncesindeki görüntüsü Fotoğraf: DHA

Erdoğan tahkikat başlatılması talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaydan "büyük üzüntü duyduğunu" belirterek, "Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, "Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek ekipleriyle patlamadan etkilenen vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

DHA/JD, EC

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