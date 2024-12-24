Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, patlayıcı üretilen bir fabrikanın üretim bölümünde bu sabah patlama oldu. Patlamayla birlikte 11 can kaybının yaşandığı fabrikada büyük hasar oluştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'de yaptığı açıklamada patlamada can kaybının önce açıklandığı gibi 12 değil 11 olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya bu kişilerin 8'inin kadın 3'ünün erkek olduğunu belirtti. Yerlikaya yaralı sayısını 7 olarak açıkladı. İkisinin gözlemsel olarak hastanelerde olduğunu, 5'inin yatarak tedavi gördüğünü, hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Yerlikaya yangının sebebiyle ilgili olarak araştırmanın sürdüğünü belirterek "Sabotaj ihtimali yok" dedi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Balıkesir ili Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde 24.12.2024 günü saat 08.25 sularında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanın vefat ettiği, 4 çalışanın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlenmiştir" denildi. Açıklamada, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve emniyet birimlerinin olaya müdahalelerinin devam ettiği kaydedilmişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralı sayısının beş olduğunu bildirdi. Bakan Memişoğlu, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandığını üzülerek öğrendik. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alındı" demişti.

Fabrikanın patlama öncesindeki görüntüsü Fotoğraf: DHA

Erdoğan tahkikat başlatılması talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaydan "büyük üzüntü duyduğunu" belirterek, "Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, "Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek ekipleriyle patlamadan etkilenen vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

DHA/JD, EC

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