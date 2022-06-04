Balıkesir'de iki deprem meydana geldi

Dün gece Balıkesir'de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre dün gece 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.13'te merkez üssü Karesi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.98 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Karesi ilçesinde saat 01.58'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 14.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem, Bursa kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi

Deprem nedeniyle kentte yaşayanları panik kapladı. Manyas ilçesindeki birçok kişi, depremin ardından sokağa çıktı.

AFAD'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

DW / AI, BÖ