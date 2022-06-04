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Fotoğraf: Muhammad Fauzy/NurPhoto/picture alliance
Doğa ve ÇevreTürkiye

Balıkesir'de iki deprem meydana geldi

4 saat önce

Dün gece Balıkesir'de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

https://www.dw.com/tr/bal%C4%B1kesirde-iki-deprem-meydana-geldi/a-62032487

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre dün gece 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.13'te merkez üssü Karesi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.98 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Karesi ilçesinde saat 01.58'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir  deprem daha meydana geldi. Yerin 14.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Deprem, Bursa kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi

Deprem nedeniyle kentte yaşayanları panik kapladı. Manyas ilçesindeki birçok kişi, depremin ardından sokağa çıktı.

AFAD'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

DW / AI, BÖ

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