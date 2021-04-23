Bakanlara Soylu iddialarını soran AA muhabiri kovuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?" diye soru yönelten Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedildi. Turan hakkında "terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla" Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı'nın kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir" denildi.

Muhabirin kurumsal ilkelere aykını hareket ettiği de belirtilen açıklamada, "Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, 'Haber temelli her türlü bilgi veya istihbarat, kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar' ilkesini çiğnemiştir" ifadesine yer verildi.

"Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı'nın iş sözleşmesindeki 'Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar' maddesini de ihlal etmiştir" denilen açıklamada, muhabir hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulduğu da ifade edildi. Ayrıca 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapıldığı da belirtildi.

Ne sormuştu?

AA muhabiri Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nde düzenlenen basın toplantısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan sözlerine ilişkin sorular yöneltmişti.

Turan "Sayın bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada narko bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok mu?" demişti.

Bunun üzerine Bakan Varank muhabiri, "şov yapmakla" suçlarken, “Bizim illegalite ile ya da kanunsuz bir yapıyla bir ilişkimizin olması mümkün değil" demiş, Pakdemirli de soruya, "Bizim Süleyman Soylu kardeşimizin abdestinden asla şüphemiz yoktur" karşılığını vermişti.

AA muhabiri önce bu soru ve cevaplara ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı, sonra da sildi.

DW,ANKA/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe