Bakanlıktan Sivas katliamı davası sorusuna yanıt

Adalet Bakanlığı, Sivas katliamı davası kapsamında halen cezaevlerinde kaç hükümlü bulunduğuna ilişkin soruyu "kamuoyunu ilgilendirmeyen konu" olarak değerlendirdi.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta bulunan Madımak Oteli'nin yakılması sonucu ikisi otel görevlisi, 33'ü aydın olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetmesi ile ilgili dava geçen ay Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30 yıllık zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşürülmüştü. Bu davada firari sanıklar Eren Ceylan, Murat Konkur ve Murat Karataş yargılanıyordu.

Dava öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas katliamı davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezasını "sürekli hastalık" gerekçesiyle kaldırdı. Almanya'ya 2003 yılında iltica eden Gül, sınır dışı edilmesi üzerine aynı yıl cezaevine konulmuştu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Gül, Erdoğan'ın af kararıyla 20 yıl sonra cezaevinden çıktı. Erdoğan, daha önce de Ahmet Turan Kılıç'ın cezasını da kaldırmıştı.

Davada zamanaşımı kararı ve Erdoğan'ın af yetkisini kullanması tartışma yaratırken DW Türkçe muhabiri, Adalet Bakanlığı'na bilgi edinme başvurusunda bulundu. Bu kapsamda, halen Sivas katliamı davası kapsamında cezaevinde kaç kişinin hükümlü olarak bulunduğunu sordu.

Adalet Bakanlığı'nın yanıtı ne oldu?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bilgi edinme başvurusuna kurum içi düzenlemeye dikkat çekerek bir yanıt gönderdi.

CİMER üzerinden gönderilen yazıda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun "Kurum İçi Düzenlemeler" başlıklı 25'inci maddesine dikkat çekildi. Maddede "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır” hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Yanıtta, "Yukarıdaki açıklanan kanun hükmü gereğince, söz konusu başvuruya ilişkin talep yerine getirilememiştir" denildi.

Avukat Sarıhan: Bakanlık bize de yanıt vermiyor

Sivas davasında müşteki avukatlarından Şenal Sarıhan, Bakanlığın bu yanıtının toplumun adalet duygusunu zedelediğini kaydetti. Daha önce kendisinin hem avukat hem de milletvekili sıfatıyla başvurarak cezaevindeki Sivas hükümlülerinin sayısını öğrenmek istediğini belirten Sarıhan, ancak buna Bakanlığın "Sizi ilgilendirmiyor" diyerek ret yanıtı verdiğini anımsattı.

Sarıhan, "Cezalar ancak infaz edilirse bir anlam ifade eder. İnfaz edilmeyen cezalar toplumdaki adalet duygusunu önemli ölçüde rencide eder. Bu bir katliamdır. Hem Alevi katliamıdır hem de laik düzene karşı işlenmiştir. Şeri bir düzen isteyenler yapmıştır" dedi.

Katliama polis kayıtlarına göre 15 bin kişinin katıldığını, yalnızca 200 kişinin yakalandığını ve 163 kişinin ceza aldığını belirten Sarıhan, "Bunlardan 38'i idam cezasına çarptırıldı. 5'inin cezası düşürüldü. 33 kişi kaldı. Bunlardan bir bölümü Yargıtay'ın bozma kararından sonra tahliye edildiler. Şuan cezaevinde kaç kişi var bilmiyoruz" diye konuştu.

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