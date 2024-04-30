Bakanlıktan otele "milliyet farkı" cezası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy Antalya'da bir otelin müşteriden "milliyet farkı" ücreti almasına ilişkin olarak bakanlık tarafından denetim yapıldığını aktardı. Ersoy, "Yapılan inceleme sonucunda, misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra, milliyet farkı şeklinde haksız bir gerekçeyle 120 euro karşılığında 4 bin 778 lira ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi ve firma tarafından da alınan ücret farkı misafire iade edildi" diye konuştu. Antalya'daki Limak Lara Otel, Türk müşteriden "milliyet farkı" olarak ücret aldığı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından özür dilemişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Fotoğraf: DW

Ersoy'dan booking.com açıklaması

Açıklamalarında booking.com'un faaliyetlerine de değinen Ersoy, "Türkiye'de Bakanlığımız tarafından faaliyetlerinin engellendiği ile ilgili bir iddia vardı. Bu iddia da gerçek dışı" dedi. Bakan Ersoy Türkiye Seyahat Acenteları Birliği tarafından vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle booking.com hakkında 2015 yılında bir dava açıldığını, 2017 yılında mahkemenin ihtiyati tedbir kararı aldığını ve davaya ilişkin kararın 2019 yılında çıktığını söyledi.

Ersoy, mahkemenin "haksız rekabet var" kararıyla birlikte booking.com'un 500 bin lira teminat yatırılması karşılığında ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdiğini hatırlattı. Kararda şirketin vergi ödemediği ve iş yeri açmak için gerekli izinleri almadığının, dijital ve sabit iş yeri açma yoluyla faaliyette bulunarak idari ve hukuki denetimlerden kaçındığının ifade edildiğini söyleyen Bakan, şirketin bu yollarla denetlemeleri engellediğine dikkat çekti.

Ersoy sözlerini şöyle konuştu:

"Yani özetle mahkeme demiş ki, Türkiye'deki vergi mevzuatlarına, ticari kanunlara ve tüketici kanunlarına uyumlu bir şekilde çalışmayı kabul ediyorsanız çalışabilirsiniz. Aksi takdirde faaliyet de gösteremezsiniz demiş. Sonuçta bakın bakanlık tarafından yapılmış bir engelleme yok. Türkiye Seyahat Acenteları Birliği tarafından 2015 yılında açılmış bir dava, kesinleşmiş bir mahkeme var. Aynı bu şekilde mahkeme sonucuna uygun olarak, Türk vergi mevzuatı ve kanunlarına ve tüketici kanunlarına uyumlu şekilde çalışmayı kabul eden onlarca yabancı menşeli global rezervasyon motoru ülkemizde faaliyet de gösterebilmektedir."

DW / SSB, HT

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