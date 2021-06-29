 Bakanlıktan ″Elmalı Davası″ açıklaması | Türkiye | DW | 29.06.2021

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Türkiye

Bakanlıktan "Elmalı Davası" açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda "Elmalı Davası" olarak bilinen davanın sanıkları hakkında, bakanlık avukatları aracılığıyla tutuklama talep edildiğini duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Finike ilçesinde, 7 yaşındaki G.E.G. ile 10 yaşındaki İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tahliye edilen anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın tekrar tutuklanması için, bakanlık avukatlarının talebini yinelediğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Mayıs 2020'de İ.E.G. ile kardeşi G.E.G.'nin istismara uğradığı şüphesinin ardından konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği ve ilk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasının ardından çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir. Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

Kamuoyunda infial

Medyaya "Elmalı Davası" olarak yansıyan davada sanıkların mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmeleri kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Özellikle twitter'da #ELMALIDAVASI etiketi altında yapılan on binlerce paylaşımla bu dava, Türkiye'nin en çok tartışılan konusu oldu.

 

DHA,DW / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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