 Bakanlık: 100 binden fazla Suriyeli İstanbul′dan ayrılıyor | TÜRKİYE | DW | 04.09.2019

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TÜRKİYE

Bakanlık: 100 binden fazla Suriyeli İstanbul'dan ayrılıyor

İçişleri Bakanlığı, 12 Temmuz'dan itibaren yürüttüğü çalışmalar kapsamında 100 binden fazla Suriyelinin İstanbul'dan ayrılmak üzere olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, başka illerde kaydı olup İstanbul'da yaşayan veya hiç kaydı olmayan Suriyeliler konusunda bakanlığın talimatıyla 12 Temmuz'dan beri yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere bu kentten ayrılmaları için tanınan sürenin 30 Ekim'e uzatıldığını açıkladı. Söz konusu süre 20 Ağustos'ta dolmuştu. (21.08.2019)

Aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, "Bugüne kadar hiç kaydı olmayan 4 bin 606 Suriyeli İstanbul'dan kamplara sevk edildi. İstanbul'da bulunup başka illere kayıtlı olan yaklaşık 35 bin kişiye karşılık gelen 9 bin aile İstanbul dışında kayıtlı oldukları illere gitti" dedi.

Çataklı, yaklaşık 65 bin kişinin de kayıtlı oldukları illere gitmek için İstanbul Valiliğine müracaat ettiğini belirtti.

Bin 335 Suriyelinin ise İstanbul'dan Suriye'ye gönüllü dönüş yaptığını söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı, "Bunları topladığımızda yaklaşık 100 bin rakamına ulaşıyoruz. Buna bir şey daha ilave etmek lazım, yılbaşından bu tarafa İstanbul'da değişik uyruklardan yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 53 bine ulaştı. Bunu da üzerine koyduğumuz zaman bu yıl İstanbul'da yürüttüğümüz çalışmalardaki ulaştığımız rakam, 150 bine vardı. Burada önemli bir mesafe aldık" ifadesini kullandı.

Öğrenciler, aileleri ve SGK'lılar muaf

İçişleri Bakanlığı geçen ay, İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere bu kentten ayrılmaları için tanınan süreyi 20 Ağustos'tan 30 Ekim'e uzatmıştı. Bakanlık, Suriyeli öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra SGK'lı çalışanların bu uygulamadan muaf tutulacağını duyurmuştu.

Bakan Yardımcısı Çataklı, bugün yaptığı açıklamada, 12 Temmuz'dan beri İstanbul'da 7 bin 500 Suriyelinin yasal statüde çalışmaya başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen ay yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Suriyeli sayısının 550 bin civarında olduğunu, ancak kentin azami 600 bin Suriyeliyi kaldırabileceğini söylemişti.

İçişleri Bakanlığı, Suriyeliler konusunda Bursa ve Ankara'da da İstanbul'dakine benzer bir uygulama yürütecek.

Türkiye'de resmi verilere göre 3,6 milyonu aşkın Suriyeli yaşıyor.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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