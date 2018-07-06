Bakan'dan federasyona Özil eleştirisi

Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, milli futbolcu Mesut Özil hakkındaki açıklamalarından dolayı Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff’u eleştirdi.
Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte "Tansiyonun yükseldiği bu ortamda herkese birbirleri hakkında değil, yüz yüze konuşmalarını tavsiye ederim. Futbolcuların davranışlarının haklı olarak eleştirilmesine rağmen göçmen asıllı futbolcuların genel anlamda dışlanması doğru değildir” dedi.
Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu da Alman Futbol Federasyonu'nu sert bir dille eleştirdi. Sofuoğlu, "Grindel ve Bierhoff'un sözleri bütün olumsuzluklardan yabancı asıllıları sorumlu tutan Almanya İçin Alternatif partisinin tavrını yansıtıyor. Alman futbol milli takımının Dünya Kupası'nın grup aşamasında elenmesinin suçu Mesut Özil'e yüklenmek isteniyor” dedi.
Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver BierhoffCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resim çektiren Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı eleştirmişti. İlkay Gündoğan mayıs ayındaki buluşmayla ilgili açıklama yapmış, Mesut Özel ise susmayı tercih etmişti. Bierhoff, Özil'den suskunluğunu artık bozmasını istemişti.
DW, dpa/AG, BÖ
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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil’in fotoğraf kriziyle ilgili suskunluğunu artık bozması gerektiğini söyledi. Grindel, birçok taraftarın "hayal kırıklığına uğradığını" savundu. (09.07.2018)
Alman Milli Takımı Menajeri Bierhoff, Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle tepki gören Özil'i Rusya'ya götürmekle hata yapmış olabileceklerini söyledi. Bierhoff daha sonra bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. (06.07.2018)