Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Yunaklı, "An itibarıyla ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirtti.

Yunaklı Çanakkale merkez Damyeri mevkisinde 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini söyledi.

Bir gönüllünün, hayati risk taşımayacak şekilde yaralandığını, kronik rahatsızlığı olan 7 kişinin de tedbiren müşahede altında tutulduğunu belirten Yunaklı şöyle konuştu:

"Elbette can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti ancak etkilenen alanda yaşayan ekosistemdeki canlılar için içimiz yandı açıkçası. Çünkü bu ekosistemde yaşayan bizim dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların da bu yangından yoğun bir şekilde etkilenmesi söz konusu maalesef. Dün akşam itibarıyla bizi çok yorduğunu söylediğim bir bölüm de dahil olmak üzere tamamen kontrol altına alınan kısımdan sonra arkadaşlarımız yangından etkilenen alanla alakalı bir çalışma yaptılar. Özellikle yangından etkilenen kısmın altını çiziyorum. Çünkü bu tamamen hasar demek değil. Yaklaşık 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektarlık da tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Arkadaşların yapacağı incelemelerden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edecekler. Şu an için etkilenen alanın toplam büyüklüğü bu kadar."

Çanakkale'de yangın söndürme çalışmaları gece boyu sürdü. Fotoğraf: DHA

Yunaklı 3'ü kullanılmayan 7 ev ile 29 ahır, ağıl ve benzeri yapının da zarar gördüğünü söyledi.

Çanakkale-Çan kara yolunun trafiğe açıldığını, Çanakkale Boğazı'nda da tek yönlü ulaşım sağlandığını aktaran Bakan, Eskişehir'de dün akşam çıkan yangın da yine yaklaşık 260 hektarlık bir ormanlık alanı etkilemişti. Oradaki arkadaşlar da yine yoğun bir mücadeleden sonra o yangını da kontrol altına aldılar. An itibarıyla ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil" dedi.

DHA/BK,TY

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