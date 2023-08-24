  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
Doğa ve ÇevreTürkiye

Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altında

24 Ağustos 2023

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Yunaklı, "An itibarıyla ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil" dedi.

https://p.dw.com/p/4VWQV
Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA/picture alliance

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirtti.

Yunaklı Çanakkale merkez Damyeri mevkisinde 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini söyledi.

Bir gönüllünün, hayati risk taşımayacak şekilde yaralandığını, kronik rahatsızlığı olan 7 kişinin de tedbiren müşahede altında tutulduğunu belirten Yunaklı şöyle konuştu:

"Elbette can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti ancak etkilenen alanda yaşayan ekosistemdeki canlılar için içimiz yandı açıkçası. Çünkü bu ekosistemde yaşayan bizim dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların da bu yangından yoğun bir şekilde etkilenmesi söz konusu maalesef. Dün akşam itibarıyla bizi çok yorduğunu söylediğim bir bölüm de dahil olmak üzere tamamen kontrol altına alınan kısımdan sonra arkadaşlarımız yangından etkilenen alanla alakalı bir çalışma yaptılar. Özellikle yangından etkilenen kısmın altını çiziyorum. Çünkü bu tamamen hasar demek değil. Yaklaşık 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektarlık da tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Arkadaşların yapacağı incelemelerden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edecekler. Şu an için etkilenen alanın toplam büyüklüğü bu kadar."

Çanakkale'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'de yangın söndürme çalışmaları gece boyu sürdü.Fotoğraf: DHA

Yunaklı 3'ü kullanılmayan 7 ev ile 29 ahır, ağıl ve benzeri yapının da zarar gördüğünü söyledi.

Çanakkale-Çan kara yolunun trafiğe açıldığını, Çanakkale Boğazı'nda da tek yönlü ulaşım sağlandığını aktaran Bakan, Eskişehir'de dün akşam çıkan yangın da yine yaklaşık 260 hektarlık bir ormanlık alanı etkilemişti. Oradaki arkadaşlar da yine yoğun bir mücadeleden sonra o yangını da kontrol altına aldılar. An itibarıyla ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil" dedi. 

 

DHA/BK,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirm?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele yeterli mi?

Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele yeterli mi?

Yaz aylarında art arda çıkan orman yangınları gözleri yangınlarla mücadelede alınan önlemlere çevirdi. Uzmanlar, mücadelede uçaklardan ziyade önleyici önlemlerin önemine vurgu yapıyor.
Doğa ve Çevre23 Ağustos 2023
Çanakkale'de çıkan orman yangını Kayadere Köyü yakınlarına ulaştı - (22.08.2023)

Çanakkale'de yangın: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor

Çanakkale'de yangın: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor

Çanakkale'de öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etksiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, en kötü senaryoya göre hazırlık yapıldığını söyledi.
İklim22 Ağustos 2023
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale etmeye çalışan bir itfaiye aracı - (Temmuz 2023)

Orman yangınları neden durdurulamıyor?

Orman yangınları neden durdurulamıyor?

Türkiye yeniden orman yangınlarına sahne olurken veriler son beş yılda yanan orman alanlarının dörde katlandığını gösteriyor. Geçen yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 41'i ise bilinmeyen nedenlerle gerçekleşti.
Felaket23 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altında

Doğa ve Çevre24 Ağustos 2023
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Rusya'nın Tver bölgesine düşen özel uçağın yolcu listesinde Prigojin'in adı da yer alıyor.

Prigojin öldü mü?

Prigojin öldü mü?

Politika24 Ağustos 2023
Koronavirüs testini elinde tutan bir kadın

Covid-19'un yeni varyantları: Maske geri gelir mi?

Covid-19'un yeni varyantları: Maske geri gelir mi?

Sağlık23 Ağustos 2023
Stockholm Sendromu'nun ortaya çıkmasına neden olan soygunun yaşandığı banka

Kurbanın celladına bağlanması: Stockholm Sendromu

Kurbanın celladına bağlanması: Stockholm Sendromu

Sağlık23 Ağustos 2023
Türkler için çifte vatandaşlık yeniden mümkün olacak

Almanya vatandaşlığa geçişi nasıl kolaylaştıracak?

Almanya vatandaşlığa geçişi nasıl kolaylaştıracak?

Toplum23 Ağustos 2023
Güney Kore'de Fukuşima'nın suyunun denize boşatılması planlarını protesto eylemindeki bir gösterici

Fukuşima'nın atık suyu ne kadar tehlikeli?

Fukuşima'nın atık suyu ne kadar tehlikeli?

Doğa ve Çevre22 Ağustos 2023
BRICS Gipfel Johannesburg Südafrika

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

Ekonomi22 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön