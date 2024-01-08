Bakan Yerlikaya: 80 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 80 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'KALKAN-7' Operasyonlarında 80 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 2155 Düzensiz Göçmen Yakalandı" dedi.

Yerlikaya "Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Asla Fırsat Vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik güçlerince 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda yakalanan 80 insan kaçakçısından 6'sı tutuklandı. 4'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

DW / EC, SÖ