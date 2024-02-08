IŞİD operasyonu: 33 ilde 147 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kahramanlar-49" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında IŞİD'e karşı 33 il genelinde "Kahramanlar-49" operasyonları düzenlendiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 147 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Yerlikaya Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin sayısına dair de bilgi verdi.



Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

DW / EC,ET

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