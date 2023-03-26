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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankFotoğraf: DHA
EkonomiTürkiye

Varank: Depremin sanayiye maliyeti yaklaşık 170 milyar lira

4 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank depremin sanayiye maliyetini 170 milyar lira olarak tahmin ettiklerini açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize sanayi bölgeleri (OSB) ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin yaklaşık 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

34 OSB'nin 7'sinin altyapısı kısmi hasarlı

Deprem bölgesinde hasar gören sanayi tesisleri ile ilgili Adıyaman'da incelemede bulunan Varank, Adıyaman OSB'de sanayiciler ile istişare toplantısına başkanlık etti.

Bakan Varank, sanayicilerin sorunlarını dinledikten sonra yaptığı konuşmada "Deprem bölgesindeki sanayinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla ekiplerimiz ile OSB'ler, sanayi siteleri veya bireysel üretim yapan fabrikalarda hasar taramasını tamamladık" dedi. Bölgede bulunan 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar olduğunu söyleyen Varank altyapı, bina, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin yaklaşık 170 milyar lira olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Adıyaman'da da yıkılan, ağır veya orta hasarlı tesisler olduğuna işaret eden Varank, "Faal olan 4 OSB'de 54 yıkılan, orta ya da kısmen ağır hasarlı bina, 98 az hasarlı tesis bulunuyor. 171 fabrika, bu felaketi hasarsız atlattı. Ayrıca faal 6 sanayi sitesinde de yıkılan ve hasarlı binalar mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki üretim tesisleri ile birlikte Adıyaman'daki sanayi hasarının 7 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz" dedi.

OSB ve sanayi sitelerinin bakanlığa olan kredi borçlarının 1 yıl ertelendiğini söyleyen Varank "Afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerini de gözeterek, sanayi alanı olarak ilan edeceğiz. Bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi iş yerlerini inşa edeceğiz. Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacağız" diye konuştu.

Varank, bölgede yapılacak yeni yatırımları teşvik etmek için depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçeleri, 'Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edeceklerini belirterek, "Böylece yapılacak tüm yatırımları; en üst teşviklerimizden, 6'ncı bölge teşviklerinden faydalandıracağız. Ayrıca KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. İşletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre; KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağız" dedi.

DHA / EC, SSB

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