Bakan Tekin: 12 yabancı okulun yasal dayanağı yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yabancı okullar sorununu çözmek için taraflarla diyalog halinde olduklarını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, Türkiye'de faaliyet gösteren 12 yabancı okulun "mevzuat dışı hareket ettiğini" belirtti.

Tekin, "Bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam edecekler. Girmezlerse yok hükmündedirler" dedi. "Bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası bir sözleşme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullanan Tekin, "yasal dayanağı" olmadığını ifade ettiği 12 okulun varlıklarını sürdürebilmesi için taraf ülkelerle ortak bir zeminde anlaşmayı umduklarını kaydetti. Bakan Tekin, halihazırda Fransa ve Pakistan ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye'de eğitim veren Fransız okulları "Charles de Gaulle" ve "Pierre Loti" arasındaki statü anlaşmazlığının ardından bu okulların gelecek eğitim-öğretim döneminde Türk öğrenci kabul edemeyeceği açıklanmıştı.

Benzer şekilde Ankara'daki Alman okulu Ernst Reuter da Türk Dışişleri'nin uyarısı üzerine bir sonraki duyuruya kadar çiftte vatandaşlar dahil Türk pasaportu bulunanların kayıtlarını alamayacaklarını açıkladı. Alman Büyükelçiliğine bağlı okul ayrıca, "Çocuğunuz için yeni bir eğitim kurumu bulmanız gerekeceğinden, bu talimatın sizin ve aileniz için büyük bir zorluk anlamına geldiğinin farkındayız" diyerek Alman Dışişleri Bakanlığının bir "çözüm bulmak için yoğun şekilde çalıştığını" bildirdi, görüşmelerin ne aşamada olduğuna dair ise ayrıntı vermedi.

Okullara yeni kayıt yaptıran ve halen eğitimlerine devam etmekte olan Türk öğrencilerin velileri çocuklarının haklarının korunmasını istiyor.

Türkiye 2019 yılında Fransa'da okul açmak istemiş, dönemin Fransız Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquier'ın "Türk hükümetinin bu liseler aracılığıyla islamcı ideolojiyi yaymaya çalıştığı" açıklaması Paris-Ankara hattında krize yol açmıştı. Bakan Tekin konuya dair hafta içinde yaptığı bir başka açıklamada, "Gelin bu okulları meşru hale getirelim. Bunun karşılığında da sizden Fransa'daki Türk vatandaşları için bazı taleplerimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

DW / MUK,TY

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