Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece, halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız" dedi.

"21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceklerini" ifade eden Selçuk, yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasının kendileri için önemli olduğunu ve velilerin istemesi durumunda öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebileceğini kaydetti.

Böyle bir durumda öğrencilerin eğitime uzaktan devam edeceğini ve devamsız sayılmayacağını vurgulayan Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılı verilerine göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrenci bulunuyor. Öğretmen sayısı ise 1 milyonun biraz üstünde.

DHA / ET,SSB

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