 Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar sürecek | TÜRKİYE | DW | 29.04.2020

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TÜRKİYE

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar sürecek

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edileceğini açıkladı. Bakan, LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği konusundaki açıklamayı ise Cumhurbaşkanının yapacağını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin süresinin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, bugün düzenlediği basın toplantısında eğitim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda “Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır” dedi.

Salgın nedeniyle 16 Mart’ta okullarda eğitime ara verilmiş, 23 Mart’ta da uzaktan eğitim başlamıştı.“Uzaktan eğitim şu anda tek seçenek” diyen Bakan Selçuk, uzaktan eğitimdeki temel amacın çocukların derslerden kopmaması olduğunu söyledi

Bakan, bu yıl yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir açıklama yapacağını söyledi. LGS sınavının 7 Haziran’da yapılması planlanıyordu.

Telafi eğitim için planlama yapılıyor

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin gevşetilerek, sürecin normalleşmesi sonrasında telafi eğitim yapılıp yapılmayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. “Bakanlık olarak telafi eğitimlerin sürecini planladık” diyen Bakan Selçuk, “TV eğitimi, internet tabanlı EBA (Eğitim Bilişim Ağı) eğitimi ve okullar açıldığında yüz yüze yapılacak eğitimin de bir telafi eğitim” olduğunu söyledi.

Telafi eğitim takviminin “sürekli değişen canlı bir takvim” olduğunu kaydeden Selçuk, “telafi eğitimin her yaş grubu ve her bölge için ayrı ayrı özellikler dikkate alınarak” oluşturulduğunu söyledi. Bakan, bu konuyla ilgili olarak 81 ilin milli eğitim müdürleri ile toplantı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Sınıf geçme meselesi

Bakan Selçuk, okullar açıldıktan sonra öğrencilerin sınıf geçmesinin nasıl olacağına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Bakan, “Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. İkinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil. Diyelim bir zayıf not alma durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler” şeklinde konuştu.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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