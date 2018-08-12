Bakan Pekcan: 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Cuma günü Türkiye'den ithal edilecek çelik ve alüminyuma getirilen ek vergileri iki katına çıkarma kararına karşılık Ankara'dan yapılan misillemeyle ilgili açıklamada bulundu.

Ankara'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ticari ve Ekonomik İlişkiler İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşan Pekcan, "Dün akşam itibarıyla 22 kalem üründeki ithalattaki vergi oranlarını iki katına çıkardık, bize uygulanan yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergi yüküyle karşılık verdik" dedi. Bakan Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının haklarını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz ve gereken karşılığı derhal vermeye devam edeceğiz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, alkollü içeceklere daha önce getirilen yüzde 70'lik ek vergi yüzde 140'a, yaprak tütün ve tütün döküntülerine uygulanan yüzde 30'luk ek vergi ise yüzde 60'a çıkarıldı. Binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagonlar ve yarış arabaları dâhil motorlu taşıtlara getirilen ek yükümlülük yüzde 120, diğer amaçlarla kullanılan motorlu taşıtlara uygulanan ek vergi ise yüzde 10 oldu.

Misilleme süreci

Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı konumundaki ABD, geçen Mart ayında Türkiye dâhil ticaret ortaklarının tepkisini çeken bir karar alarak çelik ithalatına yüzde 25, alümüniyum ithalatına ise yüzde 10 ek vergi uygulamaya başlamıştı.

Türkiye de ABD'ye misilleme yaparak Trump yönetiminin Mart ayındaki kararının getirdiği ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulama yoluna gitmişti. Türk hükümeti 21 Haziran'daki bu hamlesiyle 22 Amerikan ürününe ek vergi getirmişti. İthalatı yaklaşık 1,8 milyar doları bulan bu ürünlerle ilgili alınan tedbirin ABD için 266,5 milyon dolarlık vergi yükü oluşturacağı açıklanmıştı.

Trump 10 Ağustos Cuma günü verdiği talimatla ise Türkiye'den yapılacak çelik ithalatında ek vergileri yüzde 10'dan 20'ye, alüminyum ithalatında yüzde 25'ten 50'ye çıkarmıştı. Söz konusu ek vergiler, 13 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmişti. Türkiye de Trump'ın bu hamlesi üzerine bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek vergileri iki katına çıkardı.

Kalın: Türkiye'nin tepkisiz kalması düşünülemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye'nin ABD'den ithal edilecek bazı ürünlere uyguladığı gümrük vergisini iki katına çıkarmasına ilişkin, "Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı söz konusu olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kalın, Türk Lirası'nın değerindeki düşüşün önlenmesi amacıyla attıkları adımların sonuç vermeye başladığını ve "iyiye gidişin" devam etmesini beklediklerini söyledi. Kalın, "İlgili bütün kurumlarımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası, BDDK, iş çevrelerimizin aldığı tedbirler, milletimizin vatandaşlarımızın bu konuyu sahiplenmesi neticesinde iyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimizdir" dedi.

Kalın ABD ile yaşanan sorunların çözülebileceğini, ancak Washington'ın Türk yargısını etkilemeye yönelik çabalarına son vermesi gerektiğini yineledi. Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler, İzmir'de ev hapsinde tutulan ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle gerilmişti. İki ülke ilişkilerindeki gerilim, TL'nin Dolar karşısında tarihinin en düşük seviyelerini görmesinde etkili olmuştu. Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve hükümetin açıkladığı tedbirlerin ardından son 24 saatte belli oranda değer kazanmıştı.

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Perşembe günü de Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

DW/CÖ,ÖA

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