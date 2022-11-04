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Fotoğraf: Baris Oral/AA/picture alliance
EkonomiTürkiye

Bakan Nebati: Enflasyon Aralık'tan itibaren düşecek

4 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun Aralık’tan itibaren hızla düşmeye başlayacağını söyledi. TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre enflasyon yüzde 85,5 ile son 24 yılın zirvesine ulaşmıştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kastamonu'ya yaptığı ziyarette partisinin İl Teşkilatı'nca Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı. Burada konuşan Nebati, hizmet için çalıştıklarını belirterek, "Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdiler', 'Beni doktorsuz bıraktılar', 'Benim çocuğumu kitapsız bıraktılar' diyemez" diye konuştu. 

Konuşmasında ekonominin içinde bulunduğu duruma da değinenen Nebati, şöyle konuştu:

"Enflasyon, Aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız. Bunu hiç kimse işini kaybetmeden, aşını kaybetmeden, kepenk kapatmadan, atölyelerin kapılarına kilit vurmadan, fabrikaların kapılarına kilit vurmadan gerçekleştireceğimizi; tüm dar gelirli, sabit gelirli başta olmak üzere, toplumun enflasyondan en fazla etkilenen kesimlerinin bizim attığımız adımlarla daha rahat bir hayat sürdüreceklerini, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 20 yıldır yapmış olduğumuz uygulamalarla devam ettireceğimizi ifade ederim."

Enflasyon yeni zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün Ekim ayına dair açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 83,45'ten 85,51'e yükselerek yeni zirvesine ulaştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG ise Tüketici Fiyat Endeksi‘nin (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 7,18 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 185,34 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

DHA, DW / HT,EC

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