Bakan Maas: Türkiye sanat ve ifade özgürlüğünü sağlamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye sanat ve ifade özgürlüğünü sağlama konusunda uyarıda bulundu. Maas, Tarabya Kültür Akademisi tarafından Berlin'de düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uymayı kabul ettiği hukuk devleti standartlarını sağlaması gerektiğini vurguladı. "Bilim ve kültürün özgür alana ihtiyacı” olduğunun altını çizen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, Türkiye'de cezaevinde bulunan sanatçı ve yazarların serbest bırakılması çabaları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Berlin'deki çağdaş sanat müzesi Hamburger Bahnhof'ta düzenlenen "Boğaziçi'nden Spree'ye” adlı etkinlikte, İstanbul'daki Tarabya Kültür Akademisi'nin 2017-2018 dönemi bursiyerlerinin işleri sergileniyor. Alman Bakan konuşmasında, bu işlerin sanatçıların Türkiye'nin yanı sıra Almanya'daki güncel durumla ne kadar yoğun bir şekilde ilgilendiğini gösterdiğini belirtti. Maas, "Almanya'nın Türkiye'den daha sıkı insani ilişkilere sahip olduğu bir başka ülkenin bulunmadığını” söyledi.

2012 yılında açılan Tarabya Kültür Akademesi, Türkiye ve Almanya'dan sanatçı, yazar ve yönetmenlere belirli bir süre çalışmalarını İstanbul'da sürdürmeleri için burs sağlıyor.

dpa/JD,EC

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