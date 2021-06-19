Bakan Kurum: Marmara Denizi'de 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğiyle ilgili Twitter hesabı üzerinden bilgi verdi. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizliğe "ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak" devam edildiğini söyleyen Kurum "Müsilaj temizliğimizin on birinci gününde de 356 metreküp ile toplam 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" dedi.

Sahada bin 550 kişiyle çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum "İstanbul Üniversitesi ile, organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz. 'Marmara hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Müsilaj neden oluşuyor?

Denizlerde müsilaj aşırı azot ve fosfat nedeniyle oluşuyor. Prof. Dr. Bayram Öztürk, Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada"Neden oluyor bu? Arıtma tesislerinin eksikliğinden. Evsel atıklar denize gidiyor. Kirlenme belirtisidir aynı zamanda. Bunları kullanan planktonlar denizin rengini değiştiriyor. Zaman zaman çok fazla oluyorlar. Su sıcaklığı, bugünkü Marmara Denizi için 19 derece. Normalda 16-17 olması lazım" demişti.

DW / EC, BÖ

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