Koca: Gazzeli kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'deki kanser hastası çocukların Türkiye'ye getirileceğini ve Türkiye'de tedavi edileceğini söyledi. Bakan Koca 2024 Yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda Mısır Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek dün İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüğünü söyledi. Koca "Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız" diye konuştu.

"Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze'de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok. Masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım" diyen Koca sözlerine "Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti" diye devam etti. Koca "Çocuklar başta olmak üzere, hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim" dedi.

Koca "Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak, hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız" diye konuştu.

Bakan Koca "Ayrıca, bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz" bilgisini paylaştı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırıları sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 10 bin 500'den fazla insan öldü. Ölenlerin 4 bin 300'ünü çocuklar oluşturuyor.

DW / EC, BÖ

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