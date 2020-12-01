 Bakan Koca: Aşılama Aralık′ta başlayacak | TÜRKİYE | DW | 01.12.2020

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TÜRKİYE

Bakan Koca: Aşılama Aralık'ta başlayacak

Sağlık Bakanı Koca, Çinli Sinovac şirketinin aşısından 50 milyon doz temini için sözleşme imzalandığını açıkladı. Aşılamaya 11 Aralık'tan itibaren sağlık çalışanlarıyla başlanacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği ve Türkiye'de üçüncü faz çalışmaları devam eden aşıdan 50 milyon doz temini için sözleşmenin imzalandığını ve ilk aşılamalara bu ay başlanacağını açıkladı.

Aşılama çalışmalarına Aralık ve Ocak aylarında yoğun bir şekilde başlamak istediklerini belirten Koca, "Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz" dedi.

Aşılama çalışmalarına 11 Aralık'tan itibaren sağlık çalışanlarından başlanacağını belirten Koca, "Şu an bilim kurulumuz bununla ilgili bir stratejiyi hazırlıyor. Sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de sanıyorum bir hafta on gün içinde en geç tamamlamış olacak ve kamuoyuyla paylaşmış olacağız" bilgisini verdi.

"İnaktif aşılar daha iyi biliniyor"

Söz konusu "inaktif" aşının daha önceden teknik olarak iyi bilinen, yan etkisinin de az olduğu düşünülen bir aşı olduğunu belirten Koca, "İnaktif aşıların daha pahalı olduğunu, üretiminin daha zor olduğunu, kolay olmadığını, diğer aşıların ise daha maliyetinin ucuz, daha yoğun üretilebilir aşı olduğunu bilelim. Biz vatandaşımız için güvenilir ve etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek erken dönemde bunu temin ederek yapma taraftarıyız" diye konuştu.

Pfizer ile görüşmeler

Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği aşı ile ilgili de yoğun görüşme içinde olduklarını belirten Koca, "Yerli aşımız Nisan ve sonrasında devreye gireceği için Nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Verebilecekleri ne kadar aşı varsa almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Fiyat ve benzeri konularda zaten mutabık kalmıştık" bilgisini verdi.

Koca, bunun dışında dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek olan firmalarla da yakın iletişim ve görüşme halinde olduklarını kaydetti.

Yerli aşı için hedef Nisan ayı

Türkiye'de üzerinde çalışılan 16 aşıdan en ileri aşamada olanının da inaktif bir aşı olduğuna işaret eden Koca, "Birinci fazı Aralık ayının muhtemelen 14-15'inde bitmiş olur. Eğer bu şekilde devam ederse Faz 2'ye geçilmiş olur. Her şey normal seyrederse bizim yerli aşımızın da Nisan ayında Faz 3 ve yaygın kullanımına geçebileceğini düşünüyoruz" dedi.

DW/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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