Bakan Gül: Vesayetçi zihniyet muvaffak olamaz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriye yönelik bir açıklama yaptı.

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin Açılış Töreni'nde bir konuşma yapan Gül "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" dedi.

Yargıtay'dan tepki

104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyle ilgili Yargıtay Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığı vurgulandı.

Yargıtay

"Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir."

"Montrö bildirisi"ne imza atan emekli amirallerden 10'u bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişiye de 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri tebliğ edildi.

DW/ EC, SSB

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