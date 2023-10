Fidan: İsrail'i uluslararası hukuka uymaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Fidan, Mısır ile Filistin meselesinde "yakın istişare" içinde olduklarını vurgulayarak, "Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur" dedi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına işaret eden Fidan, "7 Ekim'den bu yana yaşananlar, uzun zamandır emsali görülmemiş gelişmelerdir. Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz" şeklinde konuştu.

Can kayıplarının önüne geçilmeli

Bakan Fidan, "Her şeyden evvel her ne taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir" ifadesine vurgu yaptı. "Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını" belirten Fidan, bu "çarpık ve gayrı insani bir yaklaşımın" daha fazla can kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadesinin altını çizen Fidan, "Filistinlilerin Gazze'de yerlerinden edilerek Mısır'a sürülme politikasını tasvip etmiyoruz, buna sonuna kadar karşı çıkıyoruz, bu konuda Mısır'ın yanındayız" şeklinde konuştu.

"Çatışmanın coğrafi olarak yayılmasının engellenmesi" gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye olarak bu konuda benzer düşüncelere sahip ülkelerle yakın istişareler içinde olduklarını söyledi.

İki devletli çözüm vurgusu

Bölgede iki devletli çözüm için barış sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini de belirten Fidan, "Bölgedeki Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulması" önerisini gündeme getirdi.

Fidan, bölgede temel meselenin "Filistin'de adil ve kalıcı bir çözümün sürekli olarak ötelenmesi, bu arada İsrail'in yasa dışı yerleşimler, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki provokasyonlar, keyfi tutuklamalar gibi uygulamalarla işgali derinleştirmesi" olduğunu söyledi. Fidan, "iki devletli çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu" da vurguladı.

30 Türk tahliye edildi

Bakan Fidan, Gazze Şeridi'nden Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda da bilgi verdi. Fidan, "Tahliyeler konusunda şimdilik şunu söyleyebilirim. Yine Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla bu konuda yakın iş birliği içerisindeyiz. İçeride yaklaşık 300 çift uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30'unun tahliyesini başardık ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız halihazırda devam etmekte" şeklinde konuştu.

Şukri: Türkiye ile ortak vizyonu paylaşıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de Türk mevkidaşı Fidan ile görüşmelerinde Gazze'deki gelişmelerin ana gündem maddesi olduğunu söyledi. Şukri, bölgedeki şiddetin durması ve Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelinmesi için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaştıklarını vurguladı. Şukri de Fidan gibi, Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonda ve Hamas ile mücadelede İsrail'den insan haklarını gözetecek şekilde uluslararası hukuka uygun hareket etmesini talep ettiklerinin altını çizdi.

Mevcut krizin atlatılması için Türkiye ile ortak çabalara devam edeceklerini de tekrarlayan Şukri, krizin atlatılması sonrasında da başkentinin Kudüs olduğu bir Filistin devleti kurulması ve 1967 sınırlarına geri dönülmesi için çabalara devam edeceklerini söyledi. Şukri, İsrail ile Filistin arasındaki krizin çatışma ve askeri operasyonlara doğru kaymasının, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktığını da ifade etti.

DW, DHA/ JD, ETO

