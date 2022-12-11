Aile Bakanı Derya Yanık'a istifa çağrısı

İsmailağa Cemaati'nde altı yaşındaki çocuğa dini nikâh kıyılması iddialarıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a istifa çağrısı yapıldı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddialarıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a istifa çağrısı yapıldı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Federasyon, "Bu ülkede altı yaşında bir kız çocuğu ‘evlilik’ kisvesi altında tecavüze uğradı, yer gök yıkılmalıydı, yıkılmadı Altı yaşında bir kız çocuğunu evlendirmek isteyenler, bunu cesaretlendirilenler, cezasız bırakanlar, çocuğa tecavüz eden tüm haklarını elinden alarak bir kız çocuğunu hayattan koparan herkes tek tek hesap vermeliydi" ifadesine yer verdi.

Federasyon olayın ortaya çıktığı andan itibaren Bakan Yanık'ın "sessizliğe gömüldüğünü" belirterek bakanı eleştirdi:

"Bakan Derya Yanık’ın çocuğa yönelik her türlü şiddetin engellenmesine yönelik bir kaygı taşımadığı ve buna yönelik bir planı olmadığı açıktır. Altı yaşında ve sonrasında uğradığı istismarı 2020 yılında ihbar yapan maruz kalanin bakanlığın koruması altında olduğu söyleyen sayın bakanın, yargıyı hızlandırma yönündeki gayretsizliği ve konuya siyaset üstü bakış daveti akıllara ziyan bir durumdur."

TBMM'de Bakan Yanık'a milletvekillerinden tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumartesi günü (10 Aralık) İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülürken cinsel istismar konusu gündeme geldi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, istifa çağrısı yaptı. Beştaş, "30 Kasım 2020'de 6 yaşında çocuk istismarı meselesi savcılığa yansımış. 2020 yılından beridir bu istismar olayını sakladıklarını itiraf etti. Daha da vahimi 4 Aralık 2020’de birime almışlar. Yani konukevine. Ne diyor 'mağdurun gizliliğini sakladık' diyor. Ne gizliliği ya. Siz bugüne kadar ne anne ne baba ne o sapık eş tutuklu mu? Hayır. Savcı takipsizlik kararı verdi mi? Evet. Sahte doktor raporu var mı? Evet" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer Hiranur Vakfı’nın yöneticileri ile Bakan Süleyman Soylu’nun fotoğrafını gösterdi. Taşcıer, "Bu tecavüzcü, annesi ve babası elini kolunu sallayıp gezerken siz neredeydiniz? Başka çocukları taciz edip etmediğinin garantisini bize verebilir misiniz?" sorusunu sordu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer Fotoğraf: Privat

Bakan Derya Yanık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil de, Yanık'ı eleştirdi. Kadıgil, "2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp tek laf etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan; ne Yusuf Ziya Gümüşel'e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli’ye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan sonra da utanmadan Aile Bakanı diye oturan bu kadın ilgilendirir beni" diye konuştu.

Bakan Yanık: Kendi başımıza tasarruflar bekleniyor

Yanık, milletvekillerinin eleştirileriyle ilgili olarak, "Soruşturmaya dahil olmuşuz, takip ediyoruz. Bu işin soruşturma evresi başka bir şeydir, kolluk evresi başka bir şeydir. Biz Bakanlık olarak mağduru korumak ile yükümlüyüz. Dava açılmamış, soruşturma ile ilgili hiçbir süreç bilmiyoruz. Dolayısıyla bizden kendi başımıza birtakım tasarruflar bekleniyor. Bu ne hukuki ne usule uygun. Bu arkadaşlarımız bunu gayet iyi biliyorlar" dedi.

Bakanlığın açıklama yapmak için neden üç gün beklediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Bakan Yanık şöyle konuştu:

"Şunu bekledik, biz kamuoyuna açık kaynaklara mağdur ile ilgili ne kadar bilginin yansıdığını görmek istedik. Elimizdeki bilgileri paylaşmak onu riske edebilirdi. İkincisi, bundan sonraki süreçte mağdur ile alakalı ceza davasına zaten müdahil olduk, takip edeceğiz. Daha önceki cumhuriyet savcısı ile takipsizlik konusu yapan savcı ile alakalı HSK soruşturma başlattı. Bunu takip edeceğiz. Bununla alakalı Sağlık Bakanlığımız soruşturma başlattı. Takip edeceğiz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise milletvekillerinin yönelttiği eleştirilerle ilgili olarak, "Ülkemizde infiale yol açan çocuk istismarı konusu, anlatılan gibiyse neyini konuşalım? Gereği yapılmalı" diye konuştu.

DW, ANKA / HT,EC