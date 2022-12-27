Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çaycuma-1 kuyusundaki son keşifle Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını, ilk gazın sisteme Mart ayında verileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildiğini ve kuyudaki keşifle Karadeniz'deki rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığını belirten Dönmez, "Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.

170 kilometrelik ana iletim hattının ve deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattının tamamlandığını belirten Dönmez, "Karada gazı işleyecek, kara işleme tesisini yüzde 85 oranında tamamladık. Kara işleme tesisi günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek kapasitede çalışıyor. İkinci fazı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Fatih sondaj gemisinin, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini bildirmişti. Karadeniz'deki gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını belirten Erdoğan, bunun "Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" demişti.

DHA/BK,JD