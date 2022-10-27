"TTB için düzenleme hazırlığına başlandı"

Hükümet, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili harekete geçti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TTB'ye yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmalara başlandığını belirterek, bu çalışmaların, tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunulacağını açıkladı.

Hukuk ve Değişim Derneği'nin düzenlediği programda konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Şimdi biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz" dedi.

TTB'nin ismindeki "Türk" ibaresine vurgu yapan Bozdağ şöyle devam etti:

"Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden, terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir."

Bozdağ çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine'ye sunulacağını belirterek, "Ondan sonra da parlamentoda Cumhur İttifakı milletvekilleri bunun yasalaşma sürecini takip edecekler" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerin'nin (TSK) Kuzey Irak'ta düzenlediği askeri operasyonlar sırasında PKK üyelerine yönelik "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarının araştırılmasını istediği için, "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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