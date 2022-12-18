Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya varacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü yapılacak asgari ücret görüşmelerinde uzlaşmaya varılmasının beklendiğini açıkladı. Bakan, işçi ve işveren kesiminin çok pozitif bir tavır sergilediğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için 3'üncü toplantısını 20 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantının uzlaşma ile sonuçlanmasının beklendiğini söyledi.

Erzurum'da İl Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret eden Bakan Bilgin, burada yaptığı açıklamada, "Uzlaşma ile neticeleneceğini ümit ediyorum; dün de vurguladım. Daha önceki süreçlerde hem işçi hem de işveren kesimi çok pozitif tavır sergiledi. Asgari ücret, sosyal barışın en önemli kurumlarından birisidir. Bu sene de işçi ve işverenlerin katıldığı ortak imza ile uzlaşmaya varacağız" diye konuştu.

Asgari ücretin gündemde olmasının nedeninin Türkiye'deki enflasyonist olduğunu belirten Bakan, "Bu, konjonktürel bir durum. Ancak bu konjonktürel durumun verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararı ortadan kaldırmak; sosyal politika tedbirleri ile yapacağımız işlerdir. En önemli sosyal politika araçlarından biri ise asgari ücret ve toplu sözleşmelerdir. Bu mekanizmaları hareket geçirerek, sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

Asgari ücret zammının belirlenmesi beklenen toplantı, işveren tarafı TİSK ve işçi tarafı Türk-İş'in katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta ikincisi de 14 Aralık'ta yapılmıştı.

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EYT'de teknik çalışmalar bitiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT çalışmaları konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kıdem tazminatının ödenmesi için Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) kredi verilmesi konusunda Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştüklerini belirten Bilgin, "Bu konuda hazırlıklar yapıldığını kamuoyuna kendileri aktardı. Kredi konusunu Bakanımız Nureddin Bey ile çözdük" dedi.

EYT ile ilgili teknik çalışmaları da aralık ayında bitirip Meclis'e sunacaklarını belirten Bakan Bilgin, "Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için, o yıllarda bir işletmeye girmiş, çıkıp başka yerde çalışmış özellikle özel sektörde çalışanlarda-bizim 4-A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde- bu çok yaygın. Bunların herhangi kaybının olmaması, kayıt dışında kalanların kayıt içine alınıp, tespit edilmesi ve dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Yurt dışında çalışanların, burada çalışıp yurt dışına giden işçilerin talepleri var. Yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Bütün bunları bitireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunların çözülmesinin hedeflendiğini söylemişti. Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada, "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

DHA,ANKA,DW/BÖ,JD